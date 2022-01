La saison des résultats commence cette semaine avec quelques grands noms rapportant leurs résultats trimestriels : JP Morgan, Delta Air Lines et Lennar.

La semaine à venir marque le début de la nouvelle saison des résultats. Corporate America a réalisé une solide performance financière pendant la pandémie de COVID-19, alimentée par des accommodements monétaires et fiscaux.

Les actions des services financiers en bénéficieront alors que la banque centrale se prépare à supprimer le stimulus. Ainsi, les acteurs du marché surveilleront de près les bénéfices de JP Morgan cette semaine. Delta Air Lines et Lennar publient également leurs bénéfices trimestriels respectivement le 13 janvier et le 12 janvier.

JP Morgan

JP Morgan publiera ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2021 le vendredi 14 janvier. Les investisseurs s'attendent à un BPA de 3,06 $ et l'estimation des revenus annuels pour l'exercice se terminant en décembre 2021 est de 122,71 milliards de dollars.

Le cours de l'action se négocie près de ses niveaux record. Plus récemment, il a bénéficié de la position belliciste de la Fed, les sociétés de services financiers ayant tendance à bien performer dans un environnement de hausse des taux.

Pendant neuf années consécutives, JP Morgan a récompensé ses actionnaires en augmentant son dividende. Le taux de distribution est de 26,69 % et le taux de croissance sur cinq ans est de 15,11 %. Malgré des échanges proches de niveaux records, le ratio P/E Non-GAAP (TTM) semble attrayant, légèrement inférieur à la médiane du secteur – 11,15 contre 11,92.

Delta Airlines

Delta Air Lines publie ses résultats le 13 janvier et le marché s'attend à un autre trimestre positif. Le BPA sur le trimestre est estimé à 0,12 $ et, s'il est confirmé, ce serait le deuxième trimestre consécutif avec des bénéfices positifs.

Les analystes sont optimistes quant au cours de l'action de Delta Air Lines. Sur les 34 analystes couvrant le titre, 25 ont émis des notes d'achat et 9 ont des notes neutres. Aucun analyste n'a de cote de vente, et l'action a récemment été revalorisée pour être achetée chez Bank of America Merrill Lynch avec un objectif de cours de 48 $.

Lennar

Lennar est l'un des plus grands constructeurs de maisons aux États-Unis. Il publie ses résultats trimestriels le 12 janvier et le marché s'attend à un BPA de 2,58 $ sur le trimestre, en hausse de 26,70 % par rapport à la même période l'an dernier.

Le bénéfice net de Lennar devrait dépasser les 5 milliards de dollars d'ici 2024 et le dividende devrait augmenter à 1,27 $ contre 1,05 $ actuellement.