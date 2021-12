Micron Technology, Cintas et General Mills publieront leurs résultats trimestriels la semaine prochaine. Le marché s'attend à un BPA de 2,11 $, 2,64 $, respectivement 1,05 $.

Semaine chargée pour les investisseurs qui surveillent les cours des actions de Micron Technology, Cintas et General Mills. Les trois sociétés publient leurs bénéfices trimestriels et les investisseurs sont pour la plupart optimistes.

Technologie Micronique

Micron est une société informatique américaine basée à Boise, Idaho. Elle emploie plus de 40 000 personnes et est l'un des plus grands acteurs de l'industrie des semi-conducteurs. Il fabrique et vend des produits de stockage de mémoire, tels que la DRAM ou la mémoire dynamique à accès aléatoire, et il publie ses résultats trimestriels le lundi 20 décembre prochain.

Le cours de l'action Micron a augmenté d'un peu plus de 10 % cette année et la société verse un dividende. Les investisseurs s'attendent à un BPA de 2,11 $ sur le trimestre, et la société a dépassé les attentes du marché au cours des quatre derniers trimestres consécutifs.

Cintas

Cintas est une société américaine fournissant des uniformes d'identité d'entreprise. Une entreprise Fortune 500, elle sert plus d'un million d'entreprises en fournissant des services et des produits qui améliorent l'image et, en fin de compte, la marque.

Il fournit une formation sur la conformité en matière de sécurité, des produits de premiers soins et de sécurité, des fournitures de toilettes et des uniformes. La société devrait publier ses résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2021 le 22 décembre à 10 h 00 HE .

Les acteurs du marché s'attendent à un BPA de 2,64 $, en ligne avec le BPA publié l'année dernière au même trimestre. Quant aux revenus annuels, l'estimation pour l'exercice se terminant en mai 2022 est de 7,65 milliards de dollars, qui devrait passer à 8,18 milliards de dollars.

Au cours des cinq dernières années, le cours de l'action Cinta a augmenté de +24,06 % depuis le début de l'année et de +266,37 %.

Moulins Généraux

General Mills est une entreprise américaine active dans l'industrie des aliments emballés et des viandes. Basée à Minneapolis, Minnesota, elle emploie 35 000 personnes et publiera ses résultats pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022 la semaine prochaine, le 21 décembre, à 08h00 MA CST .

La société opère avec une marge bénéficiaire brute de 35,28 %, supérieure à la médiane du secteur de 2,05 %, et le cours de l'action se négocie à un ratio P/E non-GAAP (TTM) attrayant de 17,90 inférieur à la médiane du secteur de 19,86.

Le cours de l'action de General Mills est en hausse de +15,05 % depuis le début de l'année, et la société verse un dividende important, à en juger par le rendement du dividende de 3,02 %. De plus, le taux de distribution est de 53,87 %.