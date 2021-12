Rivian, Accenture et Micron Technology publieront leurs résultats trimestriels au cours des sept prochains jours. Qu'en disent les analystes et comment le cours de leurs actions a-t-il évolué cette année ?

Les vacances de décembre sont dues dans quelques semaines, mais certaines entreprises doivent toujours publier leurs résultats trimestriels. Trois sociétés publieront leurs bénéfices au cours des sept prochains jours et les investisseurs examineront leurs performances financières – Rivian, Accenture et Micron Technology.

Rivien

Rivian Automotive est un constructeur américain de véhicules électriques. Plus précisément, elle fabrique des camionnettes et des VUS et emploie plus de 6 000 personnes.

Elle a fait les gros titres il y a un peu plus d'un mois lorsqu'elle est devenue une société cotée en bourse. Le 10 novembre, la société a inscrit ses actions dans le cadre d'une introduction en bourse très attendue, avec plus de 150 millions d'actions vendues à 68 $.

À l'ouverture du NASDAQ, le cours de l'action s'est négocié au-dessus de 100 $ et a atteint 170 $, avant de redescendre à 114,65 $ actuellement. Les investisseurs se sont entassés pour acheter des actions Rivian et faire partie de la transition vers le transport vert.

Le fait que l'entreprise perde de l'argent ne dérange pas les investisseurs. L'estimation du BPA pour 2021 est de -19,07 $, et devrait passer à -5,05 $ en 2022. Rivian publie ses résultats trimestriels le 16 décembre.

Accenture

Accenture publie également ses résultats trimestriels la semaine prochaine. Il a clôturé l'exercice 2021 avec plus de 50 milliards de dollars de revenus, et plus de 10 % de cette somme était de l'argent remis aux actionnaires. De plus, la société a investi 2 milliards de dollars dans la recherche et le développement, et le rendement total annuel composé pour les actionnaires au cours des cinq derniers exercices est de 26 %. Le cours de l'action Accenture est en hausse de +45,26% depuis le début de l'année.

Technologie Micronique

Micron Technology est une société informatique américaine de Boise, Idaho. Elle emploie plus de 40 000 personnes et vend des produits de mémoire et de stockage.

La société publie ses résultats trimestriels le 20 décembre et le consensus est que le BPA atteindra 2,11 $ sur le trimestre. Le cours de l'action est en hausse de +13,78% cette année et la plupart des analystes sont optimistes.

Sur les 80 analystes qui couvrent le cours de l'action, 65 ont émis des notes d'achat et 13 ont des notes neutres. De plus, seuls 2 analystes ont des cotes de vente et l'objectif de cours le plus élevé pour le cours de l'action est de 165 $.