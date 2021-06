Juin est généralement un bon moment pour déterminer quelles actions pourraient intégrer votre portefeuille au second semestre. Dans cet article, nous allons examiner les meilleures actions à forte croissance que vous pourriez avoir envie d’acheter.

Quelles sont les actions à forte croissance à acheter en juin 2021 ?

Nous avons compilé une liste de 10 actions à forte croissance qui, selon nous, connaîtront des gains importants au cours des prochains mois. Le catalyseur de la croissance pourrait être un événement qui se produira dans quelques mois ou un an. Considérez les moteurs de croissance que nous avons mis en évidence et n’oubliez pas de diversifier le risque associé aux actions à forte croissance.

Sans ordre particulier, voici notre liste des meilleures actions à forte croissance à acheter en juin 2021.

1. Roku (NASDAQ:ROKU)

Roku a gagné plus de 515 % entre le 20 mars 2020 et le 12 février de cette année. L’action a depuis reculé de près de 28 % pour s’échanger à 337 $ par action. Avec les gains de l’année dernière, les prises de bénéfices étaient inévitables cette année, ce qui explique peut-être pourquoi le cours de l’action a chuté depuis février. Cependant, la société opère sur le marché très lucratif du streaming vidéo et avec le divertissement à la maison se tournant de plus en plus vers les services de streaming, l’avenir immédiat de Roku s’annonce passionnant et prometteur. Un autre mouvement haussier pourrait bientôt se profiler et ce retracement pourrait être l’occasion idéale d’acheter des actions Roku avant un rebond. Les bénéfices de la société devraient augmenter de 72 % cette année et de 148 % l’année prochaine.

2. Marathon Digital Holding (NASDAQ:MARA)

Marathon est une société détentrice de brevets qui a récemment commencé à investir dans les crypto-devises. Les actions MARA se sont récemment repliées après une baisse substantielle du prix du Bitcoin. Cependant, le Bitcoin a démontré sa capacité à rebondir après des retracements de prix massifs. Vous devriez surveiller du rebond de l’action MARA lorsque le Bitcoin va récupérer (et en profiter !). Les analystes anticipent une croissance des bénéfices de MARA de 75 % cette année et de 50 % l’année prochaine. Vous pourriez faire une bonne affaire avant le rebond si vous achetez des actions MARA.

3. Shopify (NYSE:SHOP)

Shopify est l’une des entreprises à la croissance la plus rapide au monde. Il permet désormais aux commerçants de vendre sur plusieurs plateformes, notamment Walmart, Facebook et Snapchat. L’entreprise a vu son volume brut de marchandises passer de seulement 8 milliards de dollars en 2015 à 120 milliards de dollars l’année dernière. Les revenus de l’entreprise ont augmenté de 110 % au premier trimestre de cette année et la croissance devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres, son bénéfice par action devant augmenter de 334 % cette année. Shopify est en baisse de 15 % après avoir atteint un sommet historique de 1 499,75 $ en février, ce pourrait donc être le bon moment pour acheter la baisse.

4. Square (NYSE:SQ)

Square est en train de devenir l’une des meilleures plateformes de paiement pair-à-pair au monde. Son application Cash compte plus de 36 millions d’utilisateurs actifs par mois et a généré 5,9 milliards de dollars de revenus en 2020. Square perturbe le marché mondial des paiements, y compris celui ds paiements en crypto-devises. L’action s’est récemment repliée parallèlement avec le retracement du prix du Bitcoin, mais un rebond majeur pourrait se profiler à l’horizon. Les bénéfices de l’entreprise devraient croître en moyenne de 56 % au cours des 5 prochaines années. C’est peut-être le bon moment d’acheter des actions Square…

5. Twilio (NYSE : TWLO)

Twilio est l’une des principales plateformes de communication en tant que service (CPaaS – communication platform-as-a-service). Les actions de TWLO ont reculé de plus de 23 % depuis qu’elles ont atteint un sommet historique à 457,30 $ en février. Les bénéfices de l’entreprise devraient augmenter de plus de 212 % l’année prochaine grâce à la vague de reprise post-pandémique. L’entreprise a perturbé les communications d’entreprise et cela pourrait être le bon moment pour acheter des actions avant le rebond.

6. iRobot (NASDAQ:IRBT)

Les actions d’iRobot rebondissent après avoir chuté de plus de 36 % par rapport aux sommets historiques atteints en janvier. Le fabricant de robots grand public a un bel avenir devant lui alors que la transition vers les maisons intelligentes résidentielles s’accélère. Les bénéfices de l’entreprise devraient augmenter de 73 % cette année et de 62 % l’année prochaine. Ces prévisions pourraient stimuler le rebond des prix dans les semaines à venir, de sorte que l’action IRBT semble être un achat intelligent avant le potentiel rebond.

7. Airbnb (NASDAQ:ABNB)

Airbnb est une société de location de vacances perturbatrice avec certaines des perspectives de croissance les plus excitantes. L’action ABNB a reculé de plus de 30 % depuis qu’elle a atteint un sommet à 216 $ en février. Cependant, avec le succès des vaccinations contre le Covid à travers le monde, l’action ABNB pourrait bénéficier d’un rebond important. L’entreprise perturbe en effet à la fois les aspects voyage et hôtellerie du secteur. Les bénéfices de l’entreprise devraient augmenter de 87 % cette année et de 95 % l’année prochaine. Le recul du prix de l’action a créé une opportunité d’achat pour les investisseurs. Juin pourrait donc être le moment idéal pour en profiter…

8. Micron Technology (NASDAQ:MU)

Micron Technology est l’un des principaux fournisseurs de puces électroniques qui alimentent le monde informatique. Ses principaux marchés verticaux, les marchés NAND et DRAM, devraient connaître une croissance de 30 % et 19 % respectivement jusqu’en 2024. Les bénéfices de MU ont une croissance projetée de 90 % l’année prochaine et une croissance annuelle moyenne potentielle de 66 % pour les 5 prochaines années. Ces caractéristiques font de MU une action à forte croissance intéressante à acheter en juin.

9. Amazon.com (NASDAQ:AMZN)

Jeff Bezos quittera peut-être ses fonctions de PDG d’Amazon le mois prochain, mais ce géant de la vente au détail en ligne est loin d’avoir terminé sa croissance. Le potentiel de croissance d’AMZN est incommensurable compte tenu des nombreux secteurs d’activité auxquels il s’est étendu ces dernières années. Amazon a investi dans presque tous les secteurs passionnants auxquels vous pouvez penser. C’est pourquoi tout investisseur à la recherche d’actions à forte croissance à acheter en juin devra examiner attentivement AMZN. Les bénéfices devraient augmenter de 81 % cette année et de 37 % en moyenne au cours des 5 prochaines années.

10. Autodesk (NASDAQ:ADSK)

Autodesk est une entreprise passionnante sur le marché des logiciels d’application. Les produits de l’entreprise sont spécialement conçus pour les marchés de l’ingénierie, de l’architecture et de la construction. Ses bénéfices devraient augmenter de 440 % cette année après une performance moins excitante l’année dernière. Le bénéfice par action d’ADSK (BPA) devrait également croître en moyenne de 35 % par an au cours des 5 prochaines années, ce qui en fait un excellent titre à forte croissance à considérer en juin.

Pourquoi acheter des actions à forte croissance en juin 2021 ?

Généralement, les investisseurs ont tendance à bousculer leurs portefeuilles en début d’année. C’est à ce moment-là qu’ils examinent les actions à détenir pour l’année et celles à vendre avant qu’il ne soit trop tard. Mais vous êtes-vous déjà demandé combien de fois les investisseurs avertis rebalancent leurs portefeuilles pour voir quelles actions ajouter et lesquelles supprimer ? La réponse est plusieurs fois comme le démontrent les rapports trimestriels que les plus grands investisseurs mondiaux déposent pour divulguer ce qu’ils ont acheté et ce qu’ils ont vendu chaque trimestre.

Conclusion sur l’achat d’actions à forte croissance en juin

Alors que le mois de juin ne fait que commencer, le moment est venu de rebalancer votre portefeuille, de voir quelles actions peuvent être vendues et d’évaluer de nouvelles opportunités d’investissement. Nous avons mis en évidence certaines des meilleures actions à forte croissance à acheter en juin sur la base des perspectives de croissance des bénéfices pour l’année à venir et de la performance du cours des actions au cours de l’année dernière. Ces actions pourraient rembourser plusieurs fois le montant de l’investissement si le timing est bon.