Ferrari, Tesla et Honda Motor Corporation sont en tête de liste des meilleures actions automobiles à acheter au début de la nouvelle année commerciale.

L'industrie automobile traverse une grande transformation car la transition vers l'énergie verte oblige les constructeurs automobiles à se concentrer sur les véhicules électriques dans les années à venir. Bien que coûteux, le processus récompensera les entreprises les mieux placées pour tirer parti de la course verte.

Voici trois noms à considérer : Ferrari, Tesla et Honda Motor Corporation.

Ferrari

Ferrari est l'une des marques de voitures de luxe les plus connues au monde. Cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le ticker RACE, Ferrari est basée à Maranello, en Italie, et emploie plus de 4 500 personnes.

Le cours de l'action Ferrari a augmenté de 12,77 % au cours des douze derniers mois et la société verse un dividende annuel qui devrait atteindre 1,36 € en 2022 et atteindre 2,14 € d'ici 2024. La société est en train de dévoiler une nouvelle structure organisationnelle. en janvier, et le BPA devrait augmenter de 50 % au cours des quatre prochaines années.

L'une des mesures les plus attrayantes est la marge bénéficiaire brute, beaucoup plus élevée de 43,73 % par rapport à la médiane du secteur. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles la plupart des analystes sont optimistes sur le cours des actions. Sur les 20 analystes couvrant le titre, 17 ont émis des notes d'achat et 2 des notes neutres. Seul 1 analyste a émis une note de vente. Plus récemment, Morgan Stanley a maintenu sa cote d'achat pour le cours de l'action Ferrari avec un objectif de cours de 350 $.

Tesla

Tesla a annoncé cette semaine avoir livré plus de voitures que le marché ne l'avait prévu au quatrième trimestre, et le cours de l'action est passé d'un peu plus de 1 050 $ à près de 1 200 $.

L'entreprise ne verse pas de dividende, mais elle est leader sur le marché des véhicules électriques. Alors que la valorisation de Tesla est très élevée, les investisseurs n'ont pas peur d'acheter des actions même si le ratio P/E dépasse la médiane du secteur de plus de 1 600 %.

Tesla a récemment figuré sur la liste des actions automobiles de Morgan Stanley et pour l'instant, le cours de l'action a rencontré une résistance à 1 200 $.

Honda Motor Corporation

Honda est basée à Tokyo, au Japon, et a coté ses actions sur le NYSE sous le symbole HMD. Alors que le cours de l'action est presque stable l'année dernière, Honda verse un dividende important, comme en témoignent le rendement du dividende de 4,22% pour les douze derniers mois et le ratio de distribution de 37,46%.