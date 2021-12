Les sociétés de fiducie de placement immobilier (FPI) sont connues pour verser un dividende important tout en donnant aux investisseurs la possibilité de protéger leurs portefeuilles en ajoutant un investissement alternatif tel que l'immobilier. Quelles sont les meilleures actions de REIT à récupérer à la fin de l'année de bourse ?

Les investisseurs aiment ajouter des sociétés de FPI à leurs portefeuilles pour au moins deux raisons. Premièrement, elles paient un dividende important, car les rendements en dividendes de ces sociétés sont beaucoup plus élevés que la norme. Deuxièmement, l'immobilier est un investissement alternatif, protégeant ainsi le portefeuille de la hausse de l'inflation.

Voici trois FPI à envisager d'acheter au cours du dernier mois de bourse de l'année : Diversified Healthcare Trust, Urstadt Biddle Properties et Gladstone Commercial Corporation.

Fiducie de soins de santé diversifiée

Diversified Healthcare Trust est une société de fiducie de placement immobilier des États-Unis. Il se concentre sur les propriétés des cabinets médicaux et des sciences de la vie, entre autres, et a été fondé en 1998.

La société verse un dividende important, bien que le taux de croissance du dividende sur cinq ans ait été réduit de plus de moitié. Pourtant, le rendement du dividende est de 1,48 % et le ratio de distribution est de 76,19 %.

Alors que le cours de l'action est en forte baisse sur l'année, les FFO ou fonds d'exploitation pour les quatre prochains trimestres devraient augmenter considérablement, passant de 0,04 $ à 0,1 $. La métrique définit le flux de trésorerie provenant des opérations d'une FPI et plus le nombre est élevé, mieux c'est.

Propriétés d'Urstadt Biddle

Urstadt Biddle Properties est une fiducie d'investissement immobilier américaine de Greenwich, Connecticut. Elle possède ou détient une participation dans plus de 5 millions de pieds carrés d'espace et c'est l'une des sociétés avec le plus long historique de paiement de dividendes ininterrompu de plus de 200 trimestres consécutifs.

Les FFO devraient augmenter fortement au cours des quatre prochains trimestres, et l'estimation des revenus annuels pour l'exercice se terminant en octobre 2022 est de 140,19 $.

Société commerciale Gladstone

Gladstone Commercial Corporation est une fiducie de placement immobilier diversifiée des États-Unis. Il se concentre sur les propriétés industrielles et de bureaux à travers le pays et verse un dividende important; le rendement du dividende est de 6,45 % et le taux de distribution du dividende est de 95,91 %.

De plus, derrière les revenus de dividendes, les investisseurs ont bénéficié d'une appréciation du cours de l'action en 2021. Le cours de l'action est en hausse de +29,5 % depuis le début de l'année et l'estimation des revenus annuels pour l'exercice se terminant en décembre 2021 est de 137,89 millions de dollars, qui devrait atteindre plus de 150 millions de dollars l'année suivante. .