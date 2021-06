Nous avons cherché des actions du secteur du cloud qui présentent des opportunités d’investissement intéressantes. Alors que certaines semblent sous-évaluées, d’autres enregistrent déjà une hausse intéressante.

Où puis-je acheter des actions du secteur cloud en juin 2021 ?

Quelles actions du secteur du cloud acheter en juin 2021 ?

Pour établir cette liste des meilleures actions à acheter en juin 2021, nous nous sommes concentrés sur celles qui tirent la majeure partie de leurs revenus des produits et services liés au cloud.

1. Twilio (NYSE : TWLO)

Twilio est une plateforme de communication du cloud qui permet aux développeurs de créer des systèmes de communication client évolutifs.

Cette action a progressé de près de 67 % entre novembre de l’année dernière et février de cette année, suite à l’acquisition de la plateforme de données clients Segment.io, leader sur le marché. Les actions de cette nouvelle société combinée ont depuis reculé pendant la phase d’intégration, mais l’entreprise devrait bénéficier des synergies dans les années à venir. En effet, l’action Twilio a déjà augmenté de plus de 18 % depuis le 13 mai, l’acquisition commençant à porter ses fruits.

Le bénéfice par action (BPA) de Twilio devrait augmenter de 212 % l’année prochaine, ce qui pourrait en faire une action intéressante à acheter ce mois-ci.

2. Autodesk (NASDAQ : ADSK)

Autodesk fournit des logiciels et des services aux secteurs de l’ingénierie et du divertissement. L’entreprise est passée du statut de fournisseur de logiciels standard à celui de l’une des actions du secteur du cloud les plus intéressantes du marché.

L’action ADSK a gagné plus de 46 % entre octobre de l’année dernière et janvier de cette année. Elle a cependant reculé de plus de 20 % jusqu’au 8 mars, mais l’action a depuis repris près de 10 % pour récupérer certaines pertes.

Le bénéfice par action devrait augmenter de 440 % cette année, ce qui fait d’ADSK l’une des meilleures actions du secteur du cloud à acheter en juin.

3. Akamai Technologies (NASDAQ : AKAM)

Akamai fournit des services dans le cloud pour la diffusion sécurisée et l’optimisation de contenu et d’applications commerciales en ligne. C’est l’une des principales entreprises d’infrastructure logicielle qui protège les entreprises basées sur Internet contre les cyber-attaques.

Le bénéfice par action d’AKAM a augmenté de 26 % lors des derniers résultats trimestriels et devrait croître de 16 % au total cette année. L’action a gagné près de 27 % entre le 3 mars et le 11 juin, après avoir plongé de plus de 20 % au cours des 4 semaines précédentes.

De nombreuses entreprises s’adaptent à des plateformes basées sur Internet pour tenter de réduire leurs coûts et la Covid-19 a aussi joué un rôle en poussant les entreprises vers les plateformes en ligne. Cette évolution devrait se poursuivre dans les années à venir, ce qui pourrait stimuler la demande de services comme ceux proposés par Akamai Technologies.

4. Okta (NASDAQ : OKTA)

Okta est une société de gestion et de protection de l’identité basée sur le cloud, dont la capitalisation boursière dépasse les 30 milliards de dollars. L’entreprise enregistre et stocke en toute sécurité les profils d’utilisateurs pour les individus et les organisations. Elle propose également le populaire processus d’authentification multifactorielle pour fournir une couche de sécurité supplémentaire sur les plateformes mobiles, internet et basées sur des applications.

L’action OKTA a reculé de plus de 20 % depuis le 26 avril, ce qui la rend potentiellement sous-évaluée. Sa perte d’exploitation a augmenté de manière significative dans les résultats trimestriels les plus récents, mais cela pourrait changer dans les années à venir.

Le BPA d’OKTA devrait croître de 34 % l’année prochaine, ce qui crée un plus grand potentiel de hausse. L’activité d’OKTA devrait connaître une croissance exponentielle à mesure que les entreprises s’adaptent à l’utilisation d’espaces de travail en ligne.

5. Oracle (NYSE : ORCL)

Oracle est l’un des leaders mondiaux dans le domaine des logiciels en tant que service (SaaS). Elle propose aux entreprises plusieurs services basés sur le cloud.

L’action ORCL se trade avec un ratio cours sur bénéfices (C/B) attractif de seulement 19,79. Le ratio C/B prévisionnel actuel de 17,27 est également intéressant.

Oracle est l’une des plus grandes actions du secteur du cloud que vous pouvez acheter maintenant. Elle ajoute un certain équilibre lorsqu’elle est mélangée à des actions du secteur du cloud plus petites et à forte croissance.

6. Box (NYSE : BOX)

Box fournit un logiciel de gestion sur le cloud aux entreprises de toutes tailles. Il permet aux organisations de partager du contenu sur plusieurs plateformes avec des équipes et des tiers situés partout dans le monde.

L’action Box a augmenté de plus de 40 % cette année. Ses bénéfices devraient augmenter de plus de 70 % cette année et de plus de 30 % l’année prochaine.

Une fois de plus, l’évolution vers les plateformes en ligne devrait assurer une croissance durable et BOX est un bon exemple d’action du secteur du cloud à acheter si vous recherchez un momentum.

7. Amdocs (NASDAQ : DOX)

Amdocs est un fournisseur de services cloud dont la capitalisation boursière dépasse les 10 milliards de dollars. L’entreprise fournit des services aux entreprises opérant dans les secteurs des communications, du divertissement et des médias. L’entreprise fournit des informations utiles pour aider les sociétés à mieux comprendre leurs clients, à optimiser la monétisation et à améliorer l’engagement par le biais de réseaux sur le cloud ouverts.

Cette action se trade à un ratio C/B attractif de seulement 15,80. Ses actions sont en hausse de près de 17 % cette année, ce qui laisse une grande marge de manœuvre.

DOX est une action du secteur du cloud potentiellement sous-évaluée à acheter en juin.

8. NortonLifeLock (NASDAQ : NLOK)

NortonLifeLock fournit des services de sécurité en ligne aux consommateurs du monde entier. Les logiciels de la société protègent les ordinateurs et les appareils mobiles contre les logiciels malveillants sur Internet, les logiciels publicitaires, les rançongiciels et autres attaques en ligne. Elle offre également des services VPN pour une navigation en ligne privée et sécurisée.

NLOK se trade à un C/B à terme de seulement 14,91. L’action est en hausse de 37 % cette année, mais il semble que la hausse ne soit pas terminée.

Les bénéfices par action devraient augmenter de 29 % cette année, ce qui en fait une action du secteur du cloud potentiellement sous-évaluée à surveiller en juin 2021.

9. Dropbox (NASDAQ : DBX)

Les actions de Dropbox sont en hausse de près de 35 % cette année. La majeure partie de cette croissance a eu lieu au cours des 4 dernières semaines, lorsque les actions de DBX ont gagné plus de 21 %. Ce fournisseur de logiciels de stockage sur le cloud se trade également à un ratio C/B à terme attrayant d’environ 19,78.

Les bénéfices de Dropbox devraient augmenter en moyenne de 16,80 % par an au cours des 5 prochaines années, ce qui en fait à la fois une perspective de croissance intéressante et une action « momentum » à acheter ce mois-ci.

10. Adobe Systems (NASDAQ : ADBE)

Adobe est une entreprise leader dans le domaine des logiciels de création. Son service d’abonnement Creative sur le cloud permet aux utilisateurs d’accéder aux dernières versions de ses produits.

Les bénéfices de la société devraient augmenter de 80 % cette année et d’environ 17,50 % par an en moyenne au cours des 5 prochaines années. L’action ADBE a progressé de 14,65 % au cours des 4 dernières semaines et de près de 35 % au cours des 12 derniers mois.

Cette action semble gagner du momentum et Adobe semble être l’une des actions du secteur du cloud computing les plus intéressantes à acheter maintenant.

Pourquoi acheter des actions du secteur du cloud en juin 2021 ?

Les sociétés de cloud computing opèrent dans l’un des secteurs les plus passionnants et les plus prometteurs. La demande de services de cloud computing ne fera qu’augmenter à mesure que les entreprises s’adapteront aux espaces de travail en ligne. Les sociétés s’orientent vers des modèles commerciaux d’abonnement sur le cloud, qui sont plus prévisibles que les modèles traditionnels de distribution de logiciels en ce qui concerne les projections de revenus et la budgétisation.

Certaines actions du secteur du cloud sont en train de rebondir après d’importantes baisses, tandis que d’autres semblent avoir le momentum nécessaire pour continuer à monter fortement. Dans les deux cas, le mois de juin semble être un bon moment pour s’intéresser aux actions liées au secteur du cloud.

Conclusion

Nous avons proposé 2 types d’actions liées au secteur du cloud. Certaines semblent nettement sous-évaluées, tandis que d’autres offrent des perspectives de croissance intéressantes. Nous avons également ajouté quelques actions du secteur du cloud pour les investisseurs qui aiment profiter du momentum.

Veillez à investir dans plusieurs actions du secteur du cloud pour équilibrer votre portefeuille et envisagez de diversifier davantage vos investissements dans d’autres secteurs pour réduire le risque global de vos placements.