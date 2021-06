Investir dans des actions peut être un bon moyen de compléter vos revenus et le meilleur moment pour commencer est le plus tôt possible, alors examinons quelques-unes des meilleures actions pour les débutants à considérer ce mois-ci.

Où puis-je acheter des actions pour les débutants en juin 2021 ?

CedarFX

eToro

eToro est une plate-forme d'investissement multi-actifs avec plus de 2000 actifs, y compris FX, actions, ETF, indices et matières premières. Les utilisateurs d'eToro peuvent se connecter, apprendre et copier ou se faire copier par d'autres utilisateurs.

Quelles actions pour les débutants acheter en juin 2021 ?

Puisque les actions de sociétés matures et établies, les blue chips, sont considérées comme les meilleures actions pour les débutants, nous avons établi cette liste des meilleures blue chips de premier ordre à acheter en juin 2021 pour les débutants.

1. Amazon.com (NASDAQ : AMZN)

Amazon est le plus grand détaillant au monde. La société avait une capitalisation boursière d’environ 1,69 trillion de dollars en juin. L’action n’a pas enregistré une perte annuelle depuis 2014. En fait, l’action Amazon a maintenu un rendement annuel sain d’au moins 20 %.

AMZN a commencé comme une petite librairie en ligne, mais a grandi pour devenir l’une des entreprises les plus perturbatrices au monde dans le domaine du commerce de détail en ligne. Au fil des ans, elle s’est étendue à d’autres secteurs comme le streaming vidéo, les produits pharmaceutiques et même l’épicerie. AMZN choisit de réinvestir l’ensemble de ses bénéfices pour stimuler sa croissance plutôt que de verser des dividendes, mais elle reste l’une des meilleures actions à acheter pour les débutants.

Acheter des actions Amazon >

2. Netflix (NASDAQ : NFLX)

Au 10 juin, l’action NFLX avait reculé de 6,81 % depuis le début de l’année, mais – comme Amazon – l’action Netflix n’a pas terminé une année en baisse depuis 2014.

Le fournisseur de services de streaming vidéo par abonnement a perturbé l’industrie du divertissement en changeant la façon dont les gens regardent la télévision. Netflix domine le marché des services de streaming premium avec un nombre d’abonnés mondial de plus de 207 millions à la fin du premier trimestre de 2021.

La société a d’énormes opportunités de croissance dont elle peut profiter, ce qui aidera NFLX à continuer de récompenser les investisseurs d’une année sur l’autre par une hausse de son cours de bourse.

Acheter des actions Netflix >

3. Facebook (NASDAQ : FB)

Facebook est la plus grande société de médias sociaux au monde et elle continue d’enregistrer une croissance. Le cours de l’action FB n’a pas clôturé en baisse sur une année depuis 2018. Globalement, l’action a fourni des rendements réguliers aux investisseurs.

Au 10 juin 2021, l’action FB avait gagné 23,62 % sur l’année et affichait un ratio cours sur bénéfices (C/B) de 28,48. Facebook reste l’une des valeurs Internet les moins chères à l’achat à la valorisation actuelle et l’entreprise dispose d’opportunités de croissance comme dans la publicité vidéo, qui n’a pas encore atteint les performances des publicités traditionnelles.

Acheter des actions Facebook >

4. Procter & Gamble (NYSE : PG)

Procter & Gamble vend des biens de consommation essentiels. La société maintient une croissance constante de son chiffre d’affaires, ce qui lui permet d’offrir des rendements réguliers aux investisseurs. C’est l’une des plus grandes entreprises du monde avec une capitalisation boursière de plus de 330 milliards de dollars au moment de la rédaction du présent rapport.

L’action PG a augmenté de plus de 63 % au cours des 5 dernières années. Son PER est de 24,98 et le rendement de ses dividendes est de 2,56 %. La performance stable de cette action au fil des ans en fait une valeur idéale pour les débutants.

Acheter des actions Procter & Gamble >

5. Alphabet (NASDAQ : GOOG)

Alphabet est la société mère de Google, la plus grande plateforme de recherche Internet au monde. Elle a adopté le nom Alphabet parce qu’elle souhaitait s’étendre à davantage de marchés. L’action GOOG possède désormais des entreprises dans les domaines de l’IA, de la santé, du streaming vidéo, des paiements et du cloud computing.

GOOG a gagné 245 % au cours des 5 dernières années et 41 % jusqu’à présent en 2021. Son ratio C/B est de 30,80. La diversification de l’entreprise Alphabet permet une stabilité des résultats, ce qui en fait une action parfaite pour les débutants.

Acheter des actions Alphabet (GOOG) >

6. Citigroup (NYSE : C)

Le secteur financier est une bonne industrie à explorer lorsqu’on débute sur le marché des actions. Citigroup, en particulier, est une institution bancaire multinationale qui offre une certaine stabilité aux investisseurs. Ses actions ont augmenté de 81 % au cours des 5 dernières années.

Cette action présente un ratio cours sur bénéfices attrayant de 10,55 et le rendement de ses dividendes de 2,65 % en fait l’une des actions les plus intéressantes à acheter pour les débutants.

Acheter des actions Citigroup >

7. Coca-Cola (NYSE : KO)

Coca-Cola est le plus grand producteur de boissons gazeuses au monde. C’est l’une des actions préférées de l’investisseur légendaire Warren Buffett, ce qui devrait la rendre attrayante pour les débutants.

La pandémie liée à la Covid-19 a fait subir à Coca-Cola l’une des plus fortes chutes de cours de son histoire l’année dernière, mais l’entreprise a depuis récupéré les 3/4 du cours perdu. En fait, les actions KO ont augmenté de plus de 46 % au cours des 5 premiers mois de cette année. Avec un rendement des dividendes de 3 %, Coca-Cola verse aux investisseurs plus que ce qu’ils ne recevraient sur un compte de dépôt bancaire classique.

Acheter des actions Coca-Cola >

8. Microsoft (NASDAQ : MSFT)

Comme Amazon, Microsoft est un géant de la technologie qui permet de profiter de rendements et d’une croissance constants. La société a étendu ses activités au fil des ans pour tout englober, des appareils informatiques aux infrastructures de services dans le cloud. Son activité de cloud computing via Azure est un important catalyseur de croissance.

Le cours de l’action Microsoft a augmenté de plus de 413 % au cours des 5 dernières années et l’action a progressé de 18,17 % au cours des 5 premiers mois de cette année. L’action Microsoft présente un ratio C/B de 35,01 et un rendement des dividendes de 0,87 %.

Acheter des actions Microsoft >

9. Berkshire Hathaway (NYSE : BRK.A)

Berkshire Hathaway de Warren Buffett est l’une des actions les plus faciles à acheter pour les débutants en raison du leadership de l’entreprise. Vous pouvez la considérer comme un fonds d’investissement géré par l’un des meilleurs gestionnaires de fonds du secteur.

Le problème, c’est qu’à première vue, Berkshire Hathaway n’est pas une action facile à acheter pour les débutants, car ses actions de classe A se négocient à 427 000 $ par action au moment de la rédaction de cet article. La bonne nouvelle, c’est que les actions de classe B de la même société sont vendues à un prix plus raisonnable de 287 $ par action, de sorte que la plupart des investisseurs devraient être en mesure d’acheter au moins une poignée d’actions. Dans tous les cas, plusieurs courtiers vous permettent d’acheter des fractions d’actions, ce qui vous permet d’acheter des actions que vous ne pourriez pas vous permettre d’acheter autrement.

Les actions de Berkshire Hathaway ont gagné plus de 102 % au cours des 5 dernières années et plus de 24 % jusqu’à présent en 2021.

Acheter des actions Berkshire Hathaway >

10. Walmart (NYSE : WMT)

Walmart est la plus grande chaîne de magasins de détail aux États-Unis et a commencé à gagner du terrain dans la vente au détail en ligne au cours des dernières années.

Les actions Walmart ont reculé de près de 5 % au cours des 5 premiers mois de 2021, mais il est possible de récupérer ces pertes et de progresser davantage avant la fin de l’année. Après tout, les actions WMT ont augmenté de près de 97 % au cours des 5 années précédentes et ont affiché des rendements réguliers d’une année sur l’autre.

Walmart a un ratio C/B de 32,52 et un rendement des dividendes de 1,57 % au moment de la rédaction.

Acheter des actions Walmart >

Pourquoi acheter ces actions pour les débutants ?

Il n’est jamais trop tôt ou trop tard pour se lancer sur le marché des actions. Vous pouvez choisir de faire appel à un expert ou de prendre vos propres décisions d’investissement. Lorsque vous vous lancez dans la sélection d’actions, il est important de choisir des actions qui conviennent aux débutants. C’est pourquoi nous vous en avons proposées quelques-unes dans ce guide.

Conclusion

Bien que nous ayons suggéré quelques actions blue chips pour les débutants, il y a quelques aspects plus importants que la sélection des actions à prendre en compte lorsque vous commencez votre expérience d’investissement :