Les banques britanniques ont reçu aujourd'hui des nouvelles positives inattendues : la Banque d'Angleterre (BOE) a relevé les taux d'intérêt. Quelles sont les meilleures banques pour profiter d'un environnement de taux d'intérêt en hausse ?

Dans un geste surprenant pour les acteurs des marchés financiers, la BOE a procédé à la première hausse après avoir abaissé les taux d'intérêt à la limite inférieure au début de la pandémie de COVID-19. Curieusement, la banque n'a pas augmenté lorsque le marché s'y attendait, en novembre, mais elle l'a fait lorsque le marché ne s'y attendait pas en décembre.

En conséquence, les entreprises du secteur des services financiers ont sauté sur l'actualité. Les banques britanniques bénéficieront de l'augmentation des taux par la banque centrale, et voici les trois noms à envisager d'acheter : Barclays, Standard Chartered et NatWest.

Barclays

Le cours de l'action Barclays a le plus bondi aujourd'hui suite à l'annonce de la Banque d'Angleterre. Il a clôturé en hausse de plus de 5% et la performance YTD est de 19,56% lors de la rédaction de cet article.

Il s'agit d'une banque dont les revenus augmentent plus rapidement que la médiane du secteur (27,31% contre 20,40%). Dans un environnement de taux d'intérêt en hausse, la croissance des revenus devrait s'accélérer – une incitation à détenir le titre.

Un autre incitatif est le dividende semestriel versé. Le ratio de distribution est de 9,12 % et le rendement du dividende est de 1,74 %. De plus, le ratio P/E semble attrayant ici – seulement 5,77, inférieur à celui de la plupart de ses pairs.

Standard affrété

Standard Chartered est une banque diversifiée basée au Royaume-Uni. Elle emploie plus de 84 000 personnes et propose des produits et services bancaires dans le monde entier.

Le cours de l'action a bondi suite à la hausse surprise des taux de la BOE et a clôturé la journée en hausse de 2,73%. C'est une bonne nouvelle pour les investisseurs car la performance YTD est négative.

Les banques surperforment généralement dans un environnement de hausse des taux d'intérêt, et Standard Chartered est encore plus attrayant car il verse un dividende. Le taux de distribution est de 21,45 % et le rendement du dividende est de 2,17 %. De plus, le ratio P/E est de 7,09 et devrait baisser pour atteindre 4,96 d'ici 2025.

NatWest

NatWest est une banque diversifiée basée à Édimbourg, au Royaume-Uni. Elle emploie près de 59 000 personnes et offre des produits et services bancaires aux particuliers et aux entreprises.

Il verse un dividende semestriel et le taux de distribution du dividende est de 61,63 %. De plus, le rendement du dividende est de 2,85 % et le cours de l'action est en hausse de plus de 28 % depuis le début de l'année. Rien qu'aujourd'hui, il a gagné 2,76% car la hausse des taux profite aux entreprises du secteur des services financiers.