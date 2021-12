La Réserve fédérale des États-Unis est devenue belliciste en doublant le rythme de ses achats d'actifs. Le marché s'attend à plusieurs taux des fonds fédéraux l'année prochaine, et les banques commerciales devraient en profiter.

Quelques jours seulement après que la Réserve fédérale des États-Unis (Fed) a annoncé le doublement de la réduction de ses achats d'actifs, la Bourse est en forte baisse. La crainte d'un tapering a persisté pendant un certain temps en 2021, et maintenant que la Fed accélère le resserrement, les investisseurs fuient les actifs à risque.

Néanmoins, des opportunités existent. Les banques régionales offrent des avantages de diversification, et la plupart d'entre elles versent un dividende important.

Un environnement de hausse des taux d'intérêt est bénéfique pour les banques commerciales. Voici trois banques régionales américaines à acheter à des taux plus élevés : First Bancshares, Univest Financial Corporation et Nicolet Bankshares.

Premiers Bancshares

First Bancshares est une banque régionale américaine de Hattiesburg, Mississippi. Elle propose des produits et services bancaires aux particuliers et aux entreprises à travers un réseau d'environ 100 sites dans divers États, tels que la Louisiane ou la Géorgie.

Le cours de l'action est en hausse de +22,93 % depuis le début de l'année et la société verse un dividende trimestriel. Le rendement du dividende devrait augmenter dans les années à venir et atteindre 1,76 %.

Société Financière Univest

Univest Financial est une autre banque régionale américaine qui a généré des rendements élevés depuis le début de l'année – le cours de l'action a augmenté de 40,28% en 2021, les investisseurs anticipant des taux d'intérêt plus élevés. De plus, un rendement du dividende de 2,77 % rend l'entreprise encore plus attrayante.

Un autre aspect intéressant d'Univest Financial Corporation est qu'elle a augmenté ses revenus annuels beaucoup plus que la médiane du secteur – 48,14 % contre 20,60. Enfin, la valorisation du titre est également attractive, comme le montre le ratio P/E Non-GAAP de 8,47, inférieur à la médiane du secteur de 22,88 %.

Actions bancaires Nicolet

Nicolet Bankshares exploite un réseau de bureaux bancaires dans le Wisconsin et le Michigan, et le cours de l'action est en hausse de +21,64 % depuis le début de l'année. Cette banque régionale ne verse pas de dividende, mais ses revenus devraient augmenter fortement dans les années à venir et atteindre 293 millions de dollars d'ici 2023, bien plus que les 217 millions de dollars de 2021.

L'estimation annuelle du BPA pour l'exercice se terminant en décembre 2021 est de 5,50 $, et devrait atteindre 6,2 $ d'ici décembre 2022.