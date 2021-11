Banques régionales à considérer pour les revenus de dividendes et l'appréciation du cours des actions – PacWest Bancorp, SouthState Corporation et Webster Financial.

Les banques régionales américaines sont une source importante de revenus de dividendes et sont souvent négligées par les investisseurs. Alors que les succursales bancaires sont peut-être en train de mourir aux États-Unis, comme le suggère le taux alarmant de fermetures de succursales par rapport aux nouvelles ouvertures bancaires, certaines de ces banques régionales ont réussi à se repositionner et continuent de contribuer à maximiser la richesse de leurs actionnaires.

Voici trois noms à considérer pour les revenus de dividendes dans un secteur souvent marginalisé par les investisseurs : PacWest Bancorp, SouthState Corporation et Webster Financial.

PacWest Bancorp

PacWest Bancorp est l'une des banques régionales avec la plus forte performance boursière en 2021. Le prix d'une action a plus que doublé en un an, tandis que dans le même temps, les investisseurs recevaient d'importants dividendes trimestriels.

La société a une politique de dividende solide et un taux de distribution de 20,05 % tandis que le rendement du dividende est de 2,06 %. Elle opère à travers un réseau de 70 succursales à service complet en Californie et négocie à un ratio P/E de 9,79, bien en deçà de la médiane du secteur de 11,53.

Société d'État du Sud

SouthState Corporation est une autre banque régionale avec une politique de dividende solide. Elle a un historique de croissance des dividendes de 10 ans et un rendement en dividendes de 2,39 % tandis que le ratio de distribution est de 26,72 %.

Le cours de l'action a augmenté de plus de 20 % au cours de la dernière année et les revenus augmentent à un rythme exceptionnel de +115,04% en glissement annuel. De plus, la société se négocie à un ratio P/E de 11,08, inférieur à la médiane du secteur de -3,96%.

Financière Webster

Webster Financial est le groupe holding de Webster Bank et de la National Association. Elle propose divers produits et services bancaires et exploite un réseau de près de 300 guichets automatiques et plus de 150 centres bancaires.

La société a une politique de dividende saine et le rendement du dividende est actuellement de 2,76 %. Le taux de croissance du dividende sur cinq ans dépasse 10 % et le taux de distribution est de 34,38 %. Webster Financial verse un dividende trimestriel et se négocie à un ratio P/E de seulement 12,77 par rapport à la médiane du secteur de 11,53. Enfin, le cours de l'action a surperformé le marché cette année, en hausse de +37,3% YTD.