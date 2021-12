Le prix du pétrole a rebondi en 2021, et la plupart des compagnies pétrolières en ont profité. Voici trois sociétés opérant dans l'industrie pétrolière avec des perspectives prometteuses dans les années à venir : Contango Oil & Gas, Dril-Quip et Hess Midstream LP.

L'un des graphiques financiers les plus spectaculaires de la pandémie de COVID-19 a été la chute des prix du pétrole en territoire négatif. En avril 2020, rien n'indiquait la reprise massive à suivre en 2021. Après tout, le prix du pétrole brut WTI s'est récemment négocié au-dessus de 84 $ avant de corriger les prises de bénéfices et les craintes de pandémie renouvelées.

Les compagnies pétrolières sont sous pression en raison de la transition mondiale vers les énergies vertes. Cependant, le pétrole reste une part importante du mix énergétique, car il n'y a pas assez d'alternatives à l'utilisation du pétrole.

Quelles sont les meilleures compagnies pétrolières à acheter qui passent inaperçues ? En voici trois à considérer : Contango Oil & Gas, Dril-Quip et Hess Midstream.

Pétrole et gaz de Contango

Contango est une société américaine de Forth Worth, Texas, opérant dans l'industrie de l'exploration et de la production de pétrole et de gaz. Fondée en 1986, elle emploie plus de 200 personnes et possède des réserves prouvées de plus de 30 millions de barils de pétrole, entre autres.

Le cours de l'action est en hausse de 47,60 % depuis le début de l'année, profitant de la tendance haussière des prix du pétrole brut. Contango opère avec une marge bénéficiaire de croissance de 51,26 %, bien supérieure à la médiane du secteur de 40,01 %, et les revenus devraient doubler d'ici 2025 et atteindre 1,29 milliard de dollars.

Dril-Quip

Dril-Quip est une entreprise américaine de Houston, Texas, active dans le secteur des équipements et services pétroliers et gaziers. Elle fabrique des équipements de forage et de production utilisés pour l'exploration de pétrole et de gaz à partir de plates-formes de forage offshore.

La société devrait augmenter son chiffre d'affaires de 327 millions de dollars à 543 millions de dollars d'ici 2025 et enregistrer un bénéfice à partir de 2023.

Hess Midstream LP

Hess Midstream est une société de stockage et de transport de pétrole et de gaz de Houston, au Texas. Fondée en 2014, elle développe et acquiert des actifs midstream. Il détient, entre autres, le terminal de Ramberg et le terminal ferroviaire de Tioga, et le cours de l'action est en hausse de 27,29 % depuis le début de l'année.

La société devrait augmenter ses revenus à un taux bien supérieur à la médiane du secteur (21,73 % contre 3,43 %), et c'est une société qui verse des dividendes avec un rendement de dividende élevé (8,20 %). De plus, le ratio de distribution des dividendes est de 108,31% et son historique de croissance des dividendes est de quatre ans.