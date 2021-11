NVIDIA, Walmart et Home Depot sont trois des grandes entreprises américaines déclarant leurs bénéfices cette semaine. Le marché estime la hausse du BPA pour les trois.

Cette semaine est dominée par les sociétés américaines à grande capitalisation qui publient leurs bénéfices trimestriels. Parmi eux, trois se démarquent car le marché s'attend à une augmentation du BPA pour tous : NVIDIA, Walmart et Home Depot.

NVIDIA

NVIDIA est l'une des plus grandes entreprises au monde opérant dans l'industrie des semi-conducteurs. Elle propose des solutions pour les plateformes de jeux ou les véhicules autonomes, entre autres.

La société publie ses résultats trimestriels cette semaine, le 17 novembre. Les attentes du marché sont que la société produira un BPA plus élevé par rapport à la même période l'année dernière. Plus précisément, les attentes sont que le BPA pour le trimestre atteindra 1,08 $, en hausse de 48,48 % en glissement annuel. De plus, les estimations de revenus annuels pour l'exercice se terminant en janvier 2022 sont de 25,77 milliards de dollars, tandis que pour l'exercice se terminant en janvier 2023, les revenus annuels sont de 29,12 milliards de dollars.

Le cours de l'action NVIDIA est à la hausse. Il est en hausse de 132,78 % cette année seulement et a récemment dépassé les 300 $. La société opère avec une marge bénéficiaire brute de 63,76 %, bien supérieure à la médiane du secteur de 49,52 %.

Walmart

Walmart est une autre entreprise qui publie ses bénéfices trimestriels cette semaine. Cette fois, le marché s'attend à un BPA plus élevé par rapport à la même période de l'année dernière de seulement 4,07 %. Les estimations de revenus annuels pour l'exercice se terminant en janvier 2022 sont de 560,62 milliards de dollars, tandis que pour l'exercice se terminant en janvier 2023, les revenus annuels sont de 576,12 milliards de dollars.

Le cours des actions de Walmart est stable cette année, car il s'est consolidé la plupart du temps. La société opère avec une marge bénéficiaire brute de 25,10 %, inférieure à la médiane du secteur de 10,04 %.

Dépôt à domicile

Home Depot publiera ses bénéfices trimestriels demain dans les heures de pré-marché et les investisseurs s'attendent à un BPA de 3,38 $, supérieur à celui du même trimestre l'an dernier d'un peu plus de 6%.

Les analystes sont optimistes sur le cours des actions de Home Depot. Sur les 73 analystes couvrant le cours de l'action, 60 ont émis des notes d'achat et 13 ont émis des notes neutres. Aucun analyste n'a émis de notes de vente.

Plus récemment, Raymond James Financial a maintenu sa cote d'achat avec un objectif de cours de 400 $ pour le cours de l'action, tandis que Wells Fargo a fait de même, avec un objectif de cours identique. Le cours de l'action se négocie à un ratio P/E de 23,85 en 2021, qui devrait baisser à 16,05 d'ici 2026.