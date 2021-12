La hausse des prix des denrées alimentaires a amélioré la marge bénéficiaire brute des entreprises alimentaires du monde entier. Voici trois noms à considérer : Whole Earth Brands, Seneca Foods et AgroFresh Solutions.

La pandémie de COVID-19 a entraîné des goulots d'étranglement d'approvisionnement qui ont déclenché une hausse de l'inflation dans le monde. Les prix des biens et services ont également grimpé en flèche sous l'effet des politiques d'assouplissement monétaire et budgétaire adoptées par la plupart des banques centrales.

L'un des domaines où l'inflation a surpris les marchés était l'alimentation. Les prix des aliments, tels que mesurés par l'indice des prix des aliments de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, ont doublé pendant la pandémie, entraînant une amélioration des marges bénéficiaires des entreprises alimentaires.

Voici trois entreprises alimentaires à acheter en 2022 : Whole Earth Brands, Seneca Foods et AgroFresh Solutions.

Marques de la Terre entière

Whole Earth Brands est une entreprise d'aliments emballés et de viandes de Chicago, dans l'Illinois. Elle emploie près de 600 personnes et son cours de bourse est quasiment stable sur l'année.

Le ratio P/E non-GAAP à terme est de 18,40, inférieur de -4,84 % à la médiane du secteur, et il fonctionne avec une marge bénéficiaire brute de 34,56 %. Les sept analystes qui surveillent le cours des actions de la société ont émis des notes d'achat, l'objectif de cours le plus élevé étant de 23 $.

Plus récemment, Cowen and Company a maintenu sa cote d'achat avec un objectif de cours de 16 $, et ROTH Capital Partners a fait de même, avec un objectif de cours de 20 $.

Aliments Seneca

Seneca Foods est une société américaine active dans le secteur de la consommation de base. Fondée en 1949 et basée à Marion, New York, Seneca Foods est une entreprise avec une valeur d'entreprise de 625,01 millions de dollars et une capitalisation boursière de 414,26 millions de dollars.

Elle fournit des fruits et légumes emballés et sert des clients dans 90 pays à travers le monde. Le cours de l'action est en hausse de 20,35% depuis le début de l'année et la société opère avec une marge bénéficiaire brute de 15,11%.

Solutions AgroFresh

AgroFresh Solutions est une société américaine active dans l'industrie des engrais et des produits chimiques agricoles. Basée à Philadelphie, en Pennsylvanie, elle se concentre sur l'allongement de la durée de conservation des produits frais et emploie plus de 300 personnes.

La société opère avec une marge bénéficiaire brute (TTM) de 71,49 %, bien supérieure à la médiane du secteur de 30,50 %. En 2021, le cours de l'action a baissé de plus de 11 % et la capitalisation boursière actuelle est de 104,69 millions de dollars.