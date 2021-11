Le secteur de la biotechnologie est connu pour son potentiel de risque élevé et de rendement élevé. Pourtant, les entreprises de biotechnologie ont leur place dans un portefeuille diversifié.

Le secteur de la biotechnologie est attrayant pour de nombreux investisseurs à la recherche d'un potentiel de rendement élevé. Comme c'est souvent le cas, les sociétés de biotechnologie sont des cibles d'acquisition par de plus grands acteurs de la pharma ou de la santé, et les premiers investisseurs devraient donc en profiter. À titre d'exemple, depuis 2008, il y a eu plus de 35 acquisitions d'entreprises de biotechnologie.

De plus, ces entreprises ont toujours la possibilité de découvrir un nouveau médicament ou un nouveau traitement qui pourrait être approuvé pour la production de masse – une autre raison pour laquelle le cours des actions a explosé à la hausse. Si ce sont des raisons de posséder des biotechnologies, les investisseurs doivent savoir qu'il s'agit d'un secteur à risque. Les actions d'une entreprise de biotechnologie pourraient facilement baisser jusqu'à zéro car la plupart d'entre elles ne sont pas rentables et mobilisent continuellement des capitaux pour financer leurs coûts.

Néanmoins, de nombreux investisseurs sont prêts à prendre le risque et à ajouter des sociétés de biotechnologie pour améliorer la diversification du portefeuille. Voici quelques noms à considérer : Allakos, Kodiak Sciences et Twist Bioscience.

Allakos

Allakos est une entreprise de biotechnologie de Redwood City, en Californie. Elle a été fondé en 2012 et se concentre sur la biotechnologie au stade clinique. Elle développe des traitements pour la conjonctivite allergique ou l'urticaire chronique, entre autres.

Le cours de l'action a dépassé les 150 $ et oscille autour de 100 $ depuis un certain temps maintenant, mais la série de hauts et de bas qui sont plus élevés reste intacte, ce qui est un signe prometteur pour l'avenir.

Sciences Kodiak

Kodiak Sciences est une autre société de biotechnologie au stade clinique aux États-Unis. Elle se concentre sur les maladies de la rétine et a son siège à Palo Alto, en Californie.

Sur les 20 analystes qui couvrent le cours des actions de Kodiak Sciences, 10 ont émis des notes d'achat et seulement 2 ont des notes de vente, tandis que les autres ont des notes neutres. En ce qui concerne les objectifs des prix, Morgan Stanley a pour objectif un prix de 133 $ pour le cours de l'action, tandis que ROTH Capital Partners s'attend à ce que le cours de l'action atteigne un prix de 149 $.

Twist Biosciences

Twist Bioscience est une autre société de biotechnologie américaine dont le siège est à San Francisco, en Californie. Elle est spécialisée dans les produits synthétiques à base d'ADN et le cours de l'action a augmenté de plus de 23% au cours des douze derniers mois.

Il s'agit d'une entreprise avec une croissance des revenus en glissement annuel de 72,76 %, bien supérieure à la médiane du secteur de 17,03 %.