La saison des résultats commence en vigueur dès le début de l'année, de nombreuses sociétés à moyenne capitalisation publient leurs résultats trimestriels. Voici trois noms à considérer : Acuity Brands, Helen of Troy et Lamb Weston Holdings.

Une entreprise à moyenne capitalisation est une entreprise dont la capitalisation boursière se situe entre 2 et 10 milliards de dollars. Pour connaître la capitalisation boursière d'une entreprise, les investisseurs multiplient le nombre d'actions cotées par le cours boursier actuel.

Au début de la nouvelle année commerciale, certaines sociétés à grande et moyenne capitalisation publient leurs bénéfices trimestriels. Voici trois actions à moyenne capitalisation à acheter avant l'appel des résultats : Acuity Brands, Helen of Troy et Lamb Weston Holdings.

Marques d'acuité

Acuity Brands est une société américaine d'Atlanta, en Géorgie. L'entreprise propose des solutions d'éclairage et de gestion des bâtiments. Elle opère dans l'industrie des composants et équipements électriques et sert des clients tels que les services publics d'électricité ou les centres de rénovation domiciliaire.

Acuity Brands verse un dividende trimestriel, bien que le rendement du dividende et les ratios de distribution soient assez faibles – 0,24 %, respectivement 4,65 %. Il opère avec une marge bénéficiaire brute de 42,62 %, bien supérieure à la médiane du secteur de 29,29 %. De plus, la marge EBIT des douze derniers mois est également supérieure à la médiane du secteur, cette fois de 45,49%.

Le cours de l'action est en hausse de 80,36 % depuis le début de l'année et les investisseurs s'attendent à un BPA de 2,40 $.

Hélène de Troie

Helen of Troy est basée à El Paso, Texas, États-Unis, et est active dans le secteur de la consommation discrétionnaire. Elle vend des produits tels que des articles ménagers (par exemple, des cafetières, des produits d'entretien ménager) et des produits de santé et pour la maison, tels que des thermomètres ou des tensiomètres. Elle utilise des marchands de masse pour vendre ses produits et a été fondée en 1968.

Le cours de l'action a augmenté de 10,09 % depuis le début de l'année et la société a récemment fait l'actualité en acquérant Osprey Packs pour un peu plus de 400 millions de dollars. Le 6 janvier, Helen of Troy annonce ses résultats trimestriels et les investisseurs s'attendent à un BPA de 3,16 $ sur le trimestre.

Agneau Weston Holdings

Lamb Weston Holdings est une société américaine d'Eagle, Idaho. Fondée en 1950, elle opère dans l'industrie des aliments emballés et des viandes. Elle vend des pommes de terre surgelées et des ingrédients commerciaux, entre autres, et publie ses bénéfices trimestriels au début de l'année prochaine, le 6 janvier. Le marché s'attend à un BPA de 0,33 $ sur le trimestre et la société a raté l'estimation du BPA au trimestre précédent.