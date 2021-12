RPM International (NYSE:RPM) publie ses résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2022 la semaine prochaine. Voici trois raisons d'acheter l'action : des dividendes élevés, des rendements exceptionnels à long terme et des bénéfices solides.

RPM International est une société américaine opérant dans l'industrie de la chimie de spécialités. Elle fabrique des rubans et des mousses et offre, entre autres, des services d'entretien de toitures et de bâtiments.

Fondée en 1947, elle a son siège à Medina, dans l'Ohio, et emploie plus de 15 000 personnes. RPM International opère avec une marge bénéficiaire brute de 38,48 %, bien supérieure à la médiane du secteur de 30,50 %, et la performance boursière sur trois mois dépasse la médiane du secteur de près de 500 %.

Au cours de bourse actuel, la société est évaluée à 12,65 milliards de dollars et la valeur de l'entreprise a atteint 15,13 milliards de dollars. RPM International est l'une des premières entreprises à publier ses résultats trimestriels en 2022.

Entreprise qui verse des dividendes

RPM International est une société qui verse des dividendes avec un ratio de distribution de 42,21% et un taux de croissance des dividendes sur cinq ans de 6,48 %. De plus, RPM International a augmenté son dividende pendant 48 années consécutives, un historique égalé par moins de 50 sociétés cotées en bourse aux États-Unis. Pendant tout ce temps, la société a reversé 2,8 milliards de dollars à ses actionnaires et a également généré des rendements à long terme.

Rendements à long terme supérieurs de plus de 30 % au S&P500

Outre l'historique des dividendes, le rendement total généré par RPM International au cours de la dernière décennie a dépassé le S&P 500 de 33%. Il convient de mentionner ici que le S&P 500 était dans un marché haussier pendant la majeure partie de ce temps, ce qui rend le bilan de RPM International encore plus impressionnant.

N'a pas manqué les bénéfices EPS au cours des 11 derniers trimestres

Un autre aspect à considérer avant d'acheter des actions RPM International est l'impressionnant record de bénéfices. La société a battu ses bénéfices par action au cours des 11 derniers trimestres consécutifs, et pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022, le marché s'attend à 0,83 $/action. De plus, l'estimation des revenus annuels pour l'exercice se terminant en mai 2022 est de 6,42 milliards de dollars, qui devrait atteindre 6,78 milliards de dollars d'ici mai 2023.

La valorisation ne semble pas du tout étirée, étant donné que le cours de l'action n'a augmenté que de 9,66% depuis le début de l'année. En tant que tel, le ratio P/E s'est ajusté à la baisse, à 19,96, devrait augmenter à court terme mais baisser à 15,39 d'ici 2024.