Les mineurs de crypto-monnaie ont amélioré leurs opérations en ajoutant de plus en plus d'énergie renouvelable aux opérations minières. Voici trois actions à examiner : Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain et HIVE Blockchain Technologies.

Plus tôt dans l'année, Bitcoin et d'autres crypto-monnaies ont rendu la plupart de leurs gains annuels à Elon Musk, le PDG de Tesla, annonçant sa décision de cesser d'accepter les paiements Bitcoin.

Il a fait valoir que l'exploitation minière de Bitcoin nuit à l'environnement, car la consommation d'énergie de Bitcoin est directement liée à ses utilisateurs. En d'autres termes, plus de personnes possèdent et utilisent Bitcoin, plus les émissions de carbone sont importantes. Un exemple simple est que vous auriez à parcourir 1,2 million de kilomètres pour brûler la même énergie pour produire un seul Bitcoin. Par conséquent, l'exploitation minière de Bitcoin s'accompagne d'une empreinte carbone énorme.

C'était le début de la plus grande correction du prix du Bitcoin en 2021, et d'autres crypto-monnaies ont suivi. Depuis, les mineurs ont amélioré leurs opérations et ont utilisé de plus en plus d'énergies renouvelables. Après tout, les acteurs de l'industrie de la cryptographie sont connus pour leur capacité à innover.

Voici trois sociétés minières de crypto-monnaies à acheter fin novembre : Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain et HIVE Blockchain Technologies.

Marathon Digital Holdings

Marathon Digital Holdings vise à devenir la plus grande société de minage de cryptomonnaies à l'un des coûts énergétiques les plus bas. Le cours de l'action est en hausse de +371,26 % depuis le début de l'année, et le taux de croissance des revenus est impressionnant, à 4 562,54%.

Blockchain anti-émeute

Riot Blockchain est une entreprise américaine de Castle Rock, Colorado. Il se concentre sur les opérations d'extraction de crypto et exploite plus de 7 000 mineurs. Il opère avec une marge bénéficiaire brute de 63,95 %, bien supérieure à la médiane du secteur de 49,47 %. Un autre avantage est que le P/E Non-GAAP n'est pas loin de la médiane du secteur.

Les ventes nettes de Riot ont augmenté de façon exponentielle et devraient augmenter à un rythme encore plus élevé. Par exemple, en 2021, les ventes nettes sont estimées à 218 millions de dollars et devraient atteindre 676 millions de dollars d'ici 2023.

Technologies de la chaîne de blocs HIVE

HIVE est une société de minage de crypto qui utilise 100% d'énergie verte pour extraire Bitcoin et Ethereum. Il se concentre sur la construction d'opérations durables pour alimenter la blockchain et le cours de l'action est en hausse de +96,3% depuis le début de l'année. La société opère avec une marge bénéficiaire brute de 83,49 %, bien supérieure à la médiane du secteur de 49,57 %.