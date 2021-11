Le cuivre est indispensable dans la course aux énergies alternatives. La demande de cuivre devrait passer de 2,1 millions de tonnes en 2020 à 4,3 millions de tonnes en 2030. À qui profite la forte augmentation de la demande ?

La demande de cuivre devrait doubler au cours de la décennie à venir alors que le monde entame la transition vers des sources d'énergie alternatives. Le cuivre possède des propriétés clés qui le rendent idéal pour l'énergie propre, telles que la ductilité, la conductivité et la recyclabilité (il est 100 % recyclable).

À titre d'exemple, la demande de cuivre des installations solaires photovoltaïques annuelles devrait doubler d'ici 2030 et augmenter encore dans les années à venir. Le cuivre est également utilisé pour construire des véhicules électriques – une voiture électrique nécessite quatre fois plus de cuivre qu'une voiture à essence. En 2040, quelque 10 millions de véhicules électriques devraient être vendus aux États-Unis seulement, de sorte que la demande de cuivre va bien au-delà de la décennie à venir.

Après avoir plaidé la cause du cuivre dans une économie bas carbone, quelle entreprise profitera désormais de la tendance à venir ? Voici trois noms à considérer : Southern Copper, Rio Tinto et Teck Resources.

Southern Copper

Southern Copper est une société américaine qui exploite des mines de cuivre en Amérique centrale et du Sud, dans des pays comme le Pérou ou l'Équateur. Il verse un dividende important, comme en témoigne le rendement du dividende de 6,72 %, et il a augmenté son dividende de plus de 77 % au cours des cinq dernières années.

Elle opère avec une marge bénéficiaire brute de 64,02 %, supérieure à la médiane du secteur de 110,68 %. En outre, il se négocie à un rapport P/E inférieur à la médiane du secteur, ce qui en fait un investissement attrayant compte tenu de la demande de cuivre.

Rio Tinto

Rio Tinto explore les ressources minérales dans le monde entier et a son siège à Londres. Il verse également un dividende, avec un ratio de distribution de dividendes de 64,57 %, et le rendement du dividende est de 12,35 %. Rio Tinto opère avec une marge bénéficiaire brute légèrement supérieure à la médiane du secteur, et le ratio P/E est de 4,66, bien inférieur à la médiane du secteur.

Teck Resources

Teck Resources est une société canadienne de Vancouver fondée en 1913. Elle est engagée dans l'exploration de ressources minérales, telles que le cuivre, et le cours de l'action a augmenté de plus de 65 % au cours des douze derniers mois.

La société se négocie à un ratio cours/bénéfice attrayant de 9,22, bien inférieur à la médiane du secteur de 16,37.