Bitcoin a atteint un nouveau record historique en 2021, atteignant près de 70 000 $. Alors que le prix est retombé en dessous de 50 000 $, voici quelques arguments pour continuer à vendre du Bitcoin en 2022.

Le prix d'un Bitcoin a atteint des niveaux record en 2022. Il a atteint deux sommets supérieurs à 60 000 $ et a culminé à près de 70 000 $.

Avec seulement quelques jours restants dans l'année commerciale, le prix de Bitcoin est tombé en dessous de 50 000 $. En une seule journée cette semaine, la monnaie numérique a chuté de plus de 7%, ruinant les chances d'un rassemblement du Père Noël, comme de nombreux Bitcoiners ont sauté.

La récente baisse n'est-elle qu'une correction supplémentaire ou la faiblesse est-elle là pour rester ? Voici trois arguments contre l'achat de Bitcoin en 2022 : un possible motif à double sommet, une zone charnière qui attire l'action des prix et la grande concentration de Bitcoin entre les mains de quelques propriétaires.

Le motif à double sommet cause des problèmes à Bitcoin

Le premier argument contre Bitcoin vient du point de vue de l'analyse technique. Le récent échec au-dessus de 60 000 $ met en discussion un modèle d'inversion connu sous le nom de double sommet.

Un double sommet apparaît lorsque l'action des prix échoue deux fois dans la même zone. Le mot clé ici est « zone », et non niveau, en particulier pour des actifs tels que Bitcoin, connus pour leur forte volatilité.

Une telle configuration apparaît à la fin des tendances haussières, et un mouvement sous la ligne de cou devrait déclencher encore plus de faiblesse. Le décolleté est vu à 30 000 $, une zone charnière pour Bitcoin en 2020. Par conséquent, nous pouvons affirmer que Bitcoin reste haussier au-dessus de 30 000 $ et devient baissier en dessous du niveau pivot.

La zone pivot de 30 000 $ attire les prix

30 000 $ se sont avérés offrir un solide soutien au prix du Bitcoin en 2021. Après Elon Musk, le PDG de Tesla a mis en garde contre les dommages environnementaux causés par l'exploitation minière de Bitcoin, le prix de la crypto-monnaie a diminué de moitié.

Cependant, il a trouvé un solide soutien dans la zone de 30 000 $ à partir de laquelle il a rebondi, puis a atteint un nouveau sommet historique. Par conséquent, une baisse en dessous déclencherait davantage d'arrêts et la baisse s'accélérerait probablement.

Une grande propriété entre les mains de quelques-uns

Un autre problème pour Bitcoin vient de la grande propriété entre les mains de quelques-uns. Un article récent publié par le Wall Street Journal révèle que 0,01 % des détenteurs de Bitcoin contrôlent 27 % de tous les Bitcoins. Le problème ici est qu'il s'agit d'un marché non réglementé et que le risque de manipulation des prix est donc très élevé. Cela explique également les mouvements brusques du marché très courants sur Bitcoin.