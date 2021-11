Quels sont les trois meilleurs mois d'une année civile pour acheter des actions ? Décembre, juin et novembre mènent de loin.

L'analyse technique est basée sur l'interprétation des données de prix historiques pour prévoir les futurs niveaux du marché. En d'autres termes, ce qui se trouve sur le côté gauche d'un graphique est une information gratuite, et diverses façons d'interpréter les données existent.

Les statistiques fonctionnent de la même manière. En interprétant les données passées, on peut se faire une idée éclairée des chances ou des probabilités qu'un événement similaire se produise à l'avenir.

Ne serait-il pas intéressant pour les investisseurs de savoir quelles sont les chances d'un rendement positif au cours d'un mois spécifique avant d'acheter des actions américaines ? Une étude compilant le rendement total des actions américaines à grande capitalisation de 1926 à 2020 classe les mois de l'année de bourse en fonction de la probabilité d'augmentation des actions.

Alors, quels sont les meilleurs mois pour acheter des actions ?

Le Rallye du Père Noël est-il garanti ?

Un rallye du Père Noël est-il encore possible après la course impressionnante des marchés boursiers américains pendant la pandémie de 2020 et l'année qui a suivi ? À en juger par la performance historique des actions américaines, non seulement c'est possible, mais c'est aussi très probable.

Sur la base des données de 1926 à 2020, décembre a apporté un retour positif dans 77,9% des cas. En d'autres termes, c'est le meilleur mois de l'année en termes de probabilité de hausse des actions. Il a de loin la plus grande probabilité de rendements positifs et donc le terme « Santa Rally ».

Juin est le mois au cours duquel les rendements historiques ont été les plus élevés

Si décembre est le mois avec la plus forte probabilité de hausse des actions américaines, juin est le meilleur mois en termes de rendements. Depuis 1926, les actions ont rapporté en moyenne 1,87% en juin, ce qui en fait le mois le plus rentable d'une année civile.

Et le pire ? Ce prix va jusqu'à septembre. On pense que les investisseurs qui reviennent de vacances sont responsables de ce que l'on appelle « l'effet septembre », ce qui signifie qu'ils vendent des actions pour financer l'éducation des enfants ou pour des gains ou des pertes fiscales.

Après juin, novembre est également un mois avec une forte probabilité de générer un rendement positif. Depuis 1926, 67,4 % des mois de novembre ont généré des rendements positifs.

Dans l'ensemble, les données historiques ne garantissent pas les rendements futurs. Rien n'y fait. Cependant, les investisseurs peuvent vouloir avoir des statistiques de leur côté lorsqu'ils décident du meilleur moment au cours d'une année de bourse pour acheter des actions.