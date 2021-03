Mars 2021 s’avère être un mois actif. Les marchés financiers ont évolué en fonction d’événements passionnants, mais certains acteurs clés du secteur du courtage ont ouvert la voie à une nouvelle expansion de leurs services à l’avenir.

Le secteur du courtage, tel que nous le connaissons aujourd’hui, a parcouru un long chemin depuis ses premières phases. Il y a une dizaine d’années, la cotation d’un courtier sur la paire EURUSD était souvent de trois pips complets – aujourd’hui, elle peut descendre jusqu’à 0,1 ou même zéro dans certains cas.

Les avancées technologiques et l’amélioration de l’accès à Internet ont incité un plus grand nombre de traders à s’intéresser aux marchés financiers. La concurrence est devenue plus rude, mais à l’avantage des traders.

Mars 2021 offre le meilleur exemple de la façon dont le secteur continue d’évoluer grâce aux efforts et aux ressources que les courtiers consacrent à leurs clients. Voici une liste des meilleurs courtiers pour mars 2021, comment ces noms excellent parmi les concurrents, et pourquoi leurs plateformes ont gagné en popularité parmi les traders particuliers.

1. eToro

eToro a annoncé son intention de fusionner avec un SPAC dans le cadre d’une opération d’une valeur de 10 milliards de dollars et d’introduire eToro en bourse. eToro Group Ltd. devrait être introduit au Nasdaq au cours du troisième trimestre de cette année.

La société de courtage a parcouru un long chemin au cours de ses quatorze années d’existence. Sa croissance annuelle est toujours à trois chiffres, tant pour les bénéfices que pour le nombre de clients.

En tant que partenaire d’un trader, un courtier a deux objectifs. La première est de conserver ses traders existants et actifs, et la seconde est d’en attirer de nouveaux. Rien qu’en janvier de cette année, eToro a attiré plus d’un million de nouveaux traders – un signe de sa popularité croissante et la raison pour laquelle il a obtenu la première place sur notre liste des meilleurs courtiers pour mars 2021.

2. Plus500

Plus500 a récemment renforcé ses prévisions pour les revenus du premier trimestre 2021, en signe de confiance dans l’entreprise et de succès pour attirer de nouveaux clients et fidéliser les anciens. La société définit un client actif comme celui qui a effectué au moins un trade effectif sur la période (c’est-à-dire sur le premier trimestre de l’année) et un nouveau client comme celui qui effectue un dépôt pour la première fois.

Sur la base des renforcements des prévisions de revenus, Plus500 montre une croissance de la popularité de ses services en raison de ses offres compétitives, que les traders apprécient beaucoup. Par conséquent, il n’est pas étonnant qu’il occupe la deuxième position sur notre liste de mars 2021.

3. Yadix

Yadix célèbre une décennie d’offre à ses clients de l’un des meilleurs services du secteur et propose à l’occasion des offres incroyables. Pour commencer, il a dévoilé un programme de rabais qui paie littéralement les traders pour trader. Le résultat du trading n’a pas d’importance – qu’ils gagnent ou qu’ils perdent, Yadix leur offre un rabais en cash.

En outre, en mars 2021, Yadix a proposé des services VPS gratuits. Un serveur privé virtuel (VPS) résout de nombreux problèmes pour un trader qui utilise des robots ou des conseillers experts pour entrer et sortir du marché. Plus précisément, un VPS garantit que la plateforme de trading reste active 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7, une condition obligatoire pour la plupart des algorithmes de trading. Ces services VPS sont généralement payants et viennent s’ajouter aux frais de trading habituels. Ce n’est pas le cas chez Yadix, car ce service est gratuit pour tous ses clients.

4. XGlobalMarkets

XGlobalMarkets est une maison de courtage réglementée qui a réussi à devenir l’un des meilleurs courtiers du secteur. Offrant des spreads bruts par le biais de la technologie STP (Straight-Through Processing), ses conditions de trading sont difficiles à égaler par ses rivaux.

Peu importe que le trader souhaite trader 0,01 lot ou 200 lots par trade, XGlobalMarkets peut répondre à toutes les demandes. Il utilise activement plus de trente-cinq technologies pour son site Web et ses plateformes de trading, une raison impérieuse de consulter son offre et de voir ce qu’est le trading avec XGlobalMarkets ce mois-ci.

5. AccentForex

Un autre courtier STP, AccentForex, a fait les gros titres en mars avec ses campagnes de promotion destinées à attirer l’attention sur son offre exceptionnelle. Il ne s’agit pas de grands mots, car les spreads sont aussi bas que 0,1 pips chez AccentForex, et les traders sont invités à vérifier par eux-mêmes.

Le courtier a récemment augmenté son offre de bonus sur les nouveaux dépôts de 30% à 40% afin d’attirer encore plus de traders particuliers. Si l’on ajoute à cela des services tels que PAMM, un concours de comptes de démonstration et un programme de fidélité perpétuel très apprécié de ses clients, il n’est pas surprenant qu’AccentForex ait fait partie de notre liste des meilleurs courtiers pour mars 2021.

Conclusion

L’industrie des changes aux particuliers va de l’avant, les principaux acteurs prenant des mesures essentielles pour améliorer leurs offres et la qualité globale de leurs services. Une concurrence acharnée est toujours bénéfique pour le client, car elle conduit à l’innovation et, en fin de compte, à de meilleures conditions de trading.

Bien que tous les courtiers méritent pleinement leur place dans notre liste, il incombe aux traders de faire preuve de diligence raisonnable et d’effectuer des recherches avant de consacrer des fonds réels qu’ils ne peuvent se permettre de perdre au trading sur les marchés financiers.