Les fonds tradés en bourse (ETF) permettent de gérer l’exposition au risque et sont particulièrement utiles pour réduire le risque de perte financière lorsque les marchés sont imprévisibles.

Où puis-je acheter des ETF en juin 2021 ?

Quels ETF acheter en juin 2021 ?

Voici notre liste des 10 meilleurs ETF à acheter ce mois-ci.

1. Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth (NYSE : RZG)

Émis par Invesco en 2006, l’ETF RZG Growth suit les actions de petites capitalisations américaines qui présentent des caractéristiques de forte croissance. Il dispose d’environ 141,5 millions de dollars d’actifs sous gestion, a un ratio de dépenses de seulement 0,35 % et verse actuellement des dividendes avec un rendement de 0,31 %.

Cet ETF a gagné 68,67 % au cours des 12 mois précédant le 10 juin 2021 et a progressé de 16,57 % cette année. Il semblerait donc que l’ETF puisse continuer son mouvement à la hausse dans la seconde moitié de l’année.

2. Invesco NASDAQ Internet (NASDAQ : PNQI)

L’ETF PNQI a été émis par Invesco en juin 2008 pour suivre l’indice NASDAQ et les actions des entreprises Internet les plus liquides. L’ETF PNQI a maintenant plus d’un milliard de dollars d’actifs sous gestion, un ratio de dépenses de 0,60 % et un rendement des dividendes de 0,00 % au moment de la rédaction.

Cet ETF a gagné 48,26 % au cours de la période de 12 mois se terminant le 10 juin 2021 et n’a progressé que de 7,70 % cette année, ce qui laisse encore de la marge pour les 7 prochains mois afin de maintenir le rendement actuel sur 12 mois.

3. Invesco Dynamic Semiconductors (NYSE : PSI)

PSI est un autre ETF émis par Invesco (en juin 2005) pour suivre l’indice dynamique des semi-conducteurs. PSI a maintenant 606 millions de dollars d’actifs sous gestion, offre un ratio de dépenses de 0,57 % et a un faible rendement des dividendes de 0,16 % au moment de l’écriture de ce guide.

PSI est l’un des meilleurs ETF de croissance à acheter maintenant. Il a gagné 81,27 % au cours de la période de 12 mois se terminant le 10 juin 2021 mais n’a progressé que de 18,17 % cette année, ce qui lui laisse de la marge pour augmenter afin de maintenir le rendement actuel sur 12 mois jusqu’en décembre.

4. iShares Expanded Tech Sector (NYSE : IGM)

L’ETF IGM a été émis par Blackrock en mars 2001 pour suivre les sociétés technologiques américaines à grande capitalisation qui présentent des caractéristiques de forte croissance et de fortes variations de cours. Par conséquent, l’IGM offre un énorme potentiel de gains en capital pour un risque élevé. Il est proposé à un faible ratio de frais (seulement 0,46 %), il a plus de 3,3 milliards de dollars d’actifs sous gestion au moment de la rédaction du présent document et propose un rendement des dividendes de 0,25 %.

Le cours de l’IGM a gagné 46,84 % au cours de la période de 12 mois se terminant le 10 juin 2021, mais cette année, il n’a augmenté que de 12,45 %, ce qui en fait l’un des meilleurs ETF à surveiller actuellement.

5. Technology Select Sector SPDR Fund (NYSE : XLK)

L’ETF XLK a été émis par State Street sous la marque SPDR en décembre 1998 afin de donner aux investisseurs une exposition à plusieurs actions technologiques américaines à grande capitalisation. Le rendement des dividendes de 0,79 % au 10 juin 2021 en fait l’un des meilleurs ETF de croissance versant des dividendes et son ratio de dépenses est de seulement 0,12 %. C’est également l’un des ETF les plus importants en termes d’actifs sous gestion (40 milliards de dollars).

XLK a gagné 43,80 % au cours de la période de 12 mois se terminant le 10 juin 2021, et 10,30 % depuis le début de l’année, ce qui laisse beaucoup de place pour égaler les chiffres des douze derniers mois.

6. First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (NASDAQ : FYC)

Émis par First Trust en avril 2011, l’ETF FYC suit une catégorie spéciale d’actions de petites capitalisations américaines à forte croissance. FYC verse actuellement des dividendes avec un rendement de seulement 0,10 %, mais il compense par un rendement élevé pour couvrir le faible rendement des dividendes, et son ratio de dépenses est de 0,71 %.

Cet ETF a gagné 83,11 % au cours de la période de 12 mois se terminant le 10 juin 2021, ce qui en fait l’un des ETF les plus performants. Comme il n’a progressé que de 18,19 % depuis le début de l’année, une hausse supplémentaire est possible au cours du second semestre.

7. First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund (NASDAQ : QTEC)

QTEC est un autre ETF de First Trust émis pour suivre le secteur technologique américain. Cet ETF est largement axé sur les actions du NASDAQ-100 de plusieurs industries du secteur technologique. Il a été émis en 2006 et est offert à un ratio de dépenses de 0,57 %. Le QTEC a actuellement environ 3,38 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Il s’agit d’un autre ETF de croissance qui verse des dividendes, bien qu’à un rendement dérisoire de 0,30 %.

Les actions de QTEC ont gagné 46,48 % au cours des 12 mois se terminant le 10 juin 2021. Cette année, l’ETF est en hausse de 7,03 %, ce qui laisse encore une fois une grande marge de manœuvre.

8. iShares Expanded Tech-Software Sector (BATS : IGV)

L’ETF IGV a été émis par Blackrock en 2001 pour suivre les actions américaines à grande capitalisation offrant différents types de logiciels. L’ETF se concentre sur le segment des logiciels du secteur technologique. L’IGV a 4,95 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Il est proposé à un ratio de frais de 0,46 % et verse des dividendes à un rendement dérisoire de 0,03 %, mais les ETF de croissance ne sont pas connus pour leurs versements de dividendes.

IGV a gagné 41,81 % au cours des 12 mois se terminant le 10 juin 2021, mais cette année, il n’a gagné que 6,79 %.

9. Vanguard Healthcare (NYSE : VHT)

Le Vanguard Healthcare ETF a été émis par Vanguard en 2004 pour suivre le secteur de la santé aux États-Unis. VHT est un ETF de croissance, qui affiche une faible volatilité. Il verse des dividendes avec des rendements relativement élevés de 1,21 % et offre un ratio de dépenses de 0,10 %, ce qui en fait l’un des ETF les plus rentables à l’achat. Ses actifs sous gestion s’élèvent actuellement à environ 14,56 milliards de dollars.

Cet ETF a gagné 32,43 % au cours de la période de 12 mois se terminant le 10 juin 2021 et cette année, il a gagné 10,19 %. Le rendement annuel de l’ETF VHT reste intéressant par rapport aux autres ETF de croissance dont il est question ici et c’est l’un des meilleurs ETF à acheter si vous recherchez un ETF de croissance à faible risque.

10. Fidelity MSCI Healthcare Index (NYSE : FHLC)

Émis par Fidelity en octobre 2013, l’ETF FHLC suit plus de 400 sociétés américaines actives dans le secteur de la santé. Il affiche un ratio de frais attractif de seulement 0,08 %, 2,62 milliards de dollars d’actifs sous gestion et un rendement des dividendes intéressant de 1,28 % sur la base du cours de clôture de l’action le 10 juin.

FHLC a gagné 32,32 % au cours de la période de 12 mois se terminant le 10 juin 2021 et cette année, il a gagné 10,21 %. FHLC est l’un des ETF de croissance les plus populaires sur le marché.

Pourquoi acheter des ETF en juin 2021 ?

Les ETF suivent généralement plusieurs sociétés ayant des caractéristiques similaires, mais cela ne veut pas dire qu’ils ne sont pas bien diversifiés. Les ETF peuvent minimiser l’exposition aux risques liés aux sociétés individuelles, sans oublier que certains d’entre eux offrent d’excellents rendements. Le mois de juin pourrait être le bon moment pour examiner certains ETF afin d’équilibrer votre portefeuille alors que nous entrons dans la seconde moitié de l’année.

Conclusion

Il existe deux grandes catégories d’ETF : les ETF de valeur et les ETF de croissance. Les ETF présentés dans cet article sont principalement des ETF de croissance qui ont dégagé des rendements élevés au cours des 12 derniers mois. Les sociétés qu’ils suivent choisissent de réinvestir les bénéfices plutôt que de verser des dividendes, ce qui se traduit par des rendements élevés au léger détriment des faibles versements de dividendes.