L'or a sous-performé en 2021 car il fait partie des classes d'actifs qui ont généré des rendements annuels négatifs. 2022 sera-t-elle l'année du métal jaune ? Si tel est le cas, voici quelques producteurs d'or juniors à acheter au début de 2022 : Resolute Mining, Argonaut Gold et Caliber Mining.

Au cours d'une année dominée par la hausse de l'inflation à la fois sur les marchés développés et émergents, l'or a sous-performé. Après avoir atteint un nouveau record historique en 2020, s'échangeant au-dessus de 2 000 $ pour la première fois, il s'est corrigé pour l'ensemble de 2021.

Naturellement, les investisseurs en or sont perplexes car l'or est généralement acheté comme couverture contre l'inflation. Ce n'était pas le cas cette année et la sous-performance du métal jaune a affecté la performance boursière des mineurs d'or.

Les mineurs d'or sont généralement regroupés en trois catégories : les producteurs senior, intermédiaire et junior. Les producteurs seniors sont bien connus du grand public, mais pas les juniors. Voici trois actions de petits producteurs d'or qui pourraient bénéficier de la hausse potentielle du prix de l'or : Resolute Mining, Argonaut Gold et Caliber Mining.

Exploitation minière résolue

Resolute Mining est une société australienne d'extraction et de production d'or. Basée à Perth, elle possède des mines dans plusieurs pays africains et la durée de vie de sa production d'or minier s'étend bien au-delà de 2032.

L'entreprise opère avec une marge bénéficiaire brute de 31,93 %, supérieure à la médiane du secteur de 4,67 % et sa valeur d'entreprise est proche de 500 millions de dollars.

Argonaute Or

Argonaut Gold est une société d'extraction d'or américaine de Reno, Nevada. Elle exploite plusieurs mines d'or aux États-Unis, au Mexique et au Canada, et la croissance de ses revenus en glissement annuel est proche de 50 %, supérieure à la médiane du secteur de 128,43 %. La croissance de l'EBITDA au cours des douze derniers mois dépasse la médiane du secteur de près de 500% et il fait partie des favoris pour bénéficier d'une reprise du prix de l'or.

Mine de calibre

Calibre Mining est une société canadienne d'exploitation et d'exploration aurifère de Vancouver. Elle développe des propriétés aurifères au Nicaragua et sa capitalisation boursière actuelle est de 345 millions de dollars avec une valeur d'entreprise de 273,76 millions de dollars.