MicroVision (NASDAQ : MVIS) est une société technologique dont la valeur a bondi au cours de la semaine dernière grâce à WallStreetBets.

En raison du statut tendance de MicroVision, de nombreux investisseurs se sont demandés comment acheter l’action MVIS ces derniers jours. C’est exactement ce que cet article vise à expliquer.

Faites défiler la page vers le bas pour découvrir les meilleurs sites pour acheter des actions MicroVision, les activités de l’entreprise et ses perspectives d’investissement futures.

Où acheter des actions MicroVision en ligne

Le meilleur endroit pour investir dans l'action MicroVision, ou toute autre action, est un courtier en bourse en ligne fiable. Il s'agit de plateformes réglementées qui permettent aux investisseurs particuliers comme vous de constituer un portefeuille d'investissement diversifié.

Voici nos deux meilleurs choix en raison de leurs frais réduits et de leurs interfaces claires :

Qu’est-ce que MicroVision ?

Il s’agit d’une entreprise technologique américaine fondée en 1993. Elle se concentre sur le développement de la technologie de balayage laser pour la projection, la détection 3D et la capture d’images.

Jusqu’à récemment, c’était une entreprise en difficulté, jusqu’à l’arrivée de WallStreetBets.

Devrais-je acheter des actions MVIS ?

Si vous n’êtes pas préoccupé par les fondamentaux et que vous souhaitez vous engager dans un investissement à haut risque et à haut rendement, les actions MicroVision sont peut-être faites pour vous. Soyez simplement conscient du fait que vous tradez le sentiment du marché plutôt qu’une valeur tangible.

Objectif de cours de MVIS

Notre prévision du prix de MicroVision est très, très inférieure au prix auquel il se trade actuellement, ce qui démontre sa déconnexion des fondamentaux. Cependant, les analystes du monde entier ont dit exactement la même chose à propos de GameStop et d’AMC Entertainment, et regardez comment ces nouvelles se sont avérées…