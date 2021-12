Les actions des mines d'argent ont connu une année 2021 difficile. À mesure que le prix de l'argent baissait, le cours des actions des sociétés minières d'argent diminuait également. Ces sociétés sont-elles attractives aux valorisations actuelles ?

L'argent est l'un des métaux les plus intéressants, car il a une combinaison unique d'utilisations – c'est à la fois un métal industriel et précieux. Les utilisations industrielles de l'argent couvrent de nombreuses industries, telles que l'automobile (utilisée pour fabriquer des véhicules électriques), les télécommunications (5G) ou l'énergie (panneaux solaires).

Bien qu'il soit surtout connu comme un métal précieux, plus de la moitié de la demande d'argent provient des industries. En effet, l'argent a des propriétés précieuses, telles que la malléabilité, la ductilité, la réflectivité et la conductivité la plus élevée de tous les métaux.

Le prix de l'argent a commencé l'année à un peu plus de 27 $, et il se négocie maintenant dans la zone des 22 $, près des plus bas de l'année. En raison de la faiblesse persistante, les sociétés minières d'argent ont également vu le cours de leurs actions baisser.

Est-il temps de profiter des valorisations moins chères ? Si tel est le cas, voici trois sociétés minières d'argent à considérer en décembre : Gatos Silver, Pan American Silver et Fortuna Silver Mines.

Gatos Silver

Gatos Silver est l'une des sociétés minières d'argent qui n'a pas vu son cours de bourse baisser autant en 2021 ; il est en baisse d'environ -11%. La société exploite la mine Cerro Los Gatos au Mexique et a été fondée en 2009.

La plupart des analystes sont optimistes sur le cours de l'action. Sur les 9 analystes couvrant la société, 8 ont émis des notes d'achat et 1 a émis une note de vente. Aucun analyste n'a de recommandation de vente.

Pan American Silver

Pan American Silver est une entreprise canadienne de Vancouver qui exploite des mines au Canada et en Amérique centrale et latine. Son bénéfice net devrait doubler d'ici 2025 et il opère actuellement avec une marge bénéficiaire brute de 42,90 %, supérieure de 40,65 % à la médiane du secteur.

Fortuna Silver Mines

Fortuna Silver Mines est une entreprise canadienne dont le siège social est à Vancouver. Elle emploie plus de 1 200 personnes et a été fondée en 1990.

L'entreprise explore et extrait des métaux précieux et de base en Amérique latine, dans des pays comme le Pérou, le Mexique ou l'Argentine. Le cours de son action a baissé de plus de -50% au cours des douze derniers mois, mais la baisse a rendu la société attrayante du point de vue de la valorisation.

Par exemple, il s'agit d'une entreprise opérant avec une marge bénéficiaire brute supérieure à la médiane du secteur (38,47% contre 30,50%). De plus, le ratio P/E de 6,67 est bien inférieur à la médiane du secteur de 15,69. Par conséquent, les traders à contre-courant peuvent considérer la valorisation attrayante malgré la baisse du cours de l'action.