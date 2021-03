La correction de la semaine dernière sur les marchés des commodités a vu une classe diverger : les métaux précieux. L’or et l’argent ont maintenu leurs niveaux alors que le prix du pétrole a chuté de 10 % en moins d’une semaine.

Hier, le prix du pétrole a encore baissé, mais sans que les métaux précieux ne suivent. Ce n’est pas la première fois que des classes de commodités différentes divergent, et c’est exactement la raison pour laquelle les traders doivent prêter attention à cette divergence.

L’or a atteint un nouveau sommet historique en 2020. Au cours des mois d’été de l’année dernière, le dollar était dans une telle tendance baissière qu’il a perdu du terrain par rapport à tous les autres actifs financiers – or, argent, pétrole, actions, rivaux FX, vous l’avez nommé.

Pourtant, après avoir dépassé les 2 000 $, l’or a atteint un sommet et entamé une tendance baissière. Cette tendance était tellement baissière que près d’un an plus tard, le prix de l’or a eu du mal à rebondir. Entre-temps, les autres marchés de commodités ont commencé à baisser, et la question qui se pose est la suivante : et si le prix de l’or menait toutes les autres commodités ?

En d’autres termes, est-il possible que les marchés des commodités soient en retard sur l’évolution du prix de l’or ?

Les rendements réels – le joker des marchés financiers

On ne peut pas parler de l’or sans considérer également l’argent. Les deux actifs ont une corrélation proche de 1 – le maximum possible pour deux actifs financiers. En termes simples, une corrélation de 1 reflète deux marchés en corrélation parfaitement positive.

Les métaux précieux sont depuis longtemps considérés comme une couverture contre l’inflation. Selon des données récentes, l’inflation est à portée de main – toutes les grandes banques centrales n’ont pas caché que l’inflation allait augmenter dans les mois à venir.

Si nous utilisons l’analogie simple avec le récent rebond du prix de l’or, nous ne devons pas exclure l’or en tête des autres marchés. Après tout, la hausse des rendements réels déclenche un effondrement des facteurs de croissance, comme le montre le graphique ci-dessous – les revenus et les ventes diminuent avec la hausse des rendements réels.

Le taux réel prévisionnel sur 5 ans est en tête du C/B prévisionnel de l’indice S&P500

Une étude de Nordea, une banque d’investissement européenne, montre que le taux réel prévisionnel à 5 ans (c’est-à-dire dans cinq ans) est supérieur de trois mois au ratio cours/bénéfices (C/B) prévisionnel du SP500. Il est difficile d’argumenter avec de tels graphiques, mais cela ne signifie pas que la corrélation se poursuivra.

Cependant, elle s’est maintenue pendant les six dernières années environ, et nous pouvons donc supposer qu’il pourrait en être de même. Si tel est le cas, les investisseurs ne doivent pas négliger une hausse du prix de l’or, car celui-ci pourrait devancer d’autres actifs financiers sur une période similaire.