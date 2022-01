La réunion de janvier de la Fed a lieu cette semaine et tous les regards seront tournés vers la déclaration monétaire de la banque centrale et le discours du président Jerome Powell .

L'accent mis sur la Fed ne sera cependant pas le seul événement marquant susceptible d'éclairer le sentiment des investisseurs après une semaine volatile qui a vu les actions s'effondrer.

La semaine voit également les grandes entreprises de Wall Street publier leurs résultats, notamment les géants de la technologie Apple (AAPL) et Microsoft (MSFT). En dehors de cela, les marchés sont également susceptibles de réagir aux événements géopolitiques autour de la Russie et de l'Ukraine.

La Fed tiendra la première de ses réunions en 2022 mardi et mercredi. La réunion du FOMC se termine par un commentaire sur la politique monétaire et une conférence de presse de Jerome Powell.

Plutôt que de se concentrer sur les hausses de taux attendues en mars, les investisseurs feront probablement attention au discours de la Fed à la lumière de la hausse de l'inflation et de la déroute boursière de la semaine dernière.

Mercredi verra également la Banque du Canada publier une déclaration sur les taux d'intérêt, ce qui, selon les observateurs, est très probable. Si la BOC choisit de relever les taux, les actions, ainsi que le dollar canadien, pourraient connaître une volatilité importante.

La Russie et l'Ukraine ne sont pas en pleine guerre, mais les marchés sont susceptibles de suivre les développements et les gros titres de la région. Si les pourparlers de la semaine dernière entre les diplomates russes et américains portent leurs fruits, la tension pourrait se dissiper un peu et voir de nouvelles mesures visant à consolider un accord.

Selon Jeroen Blokland, fondateur et responsable de la recherche sur la plateforme d'investissement True Insights, les investisseurs doivent également prêter attention aux risques géopolitiques, pas seulement à la Fed.

#Russia's stock market is down 13% in the last 7 trading days and 27% since late October. Reflecting growing tensions between Russia, #Ukraine, the US, and the Eurozone, which are the most tangible geopolitical risks impacting markets. It's not just about the #Fed #geopolitics pic.twitter.com/fGYu3xOMYh

— jeroen blokland (@jsblokland) January 23, 2022