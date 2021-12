La Réserve fédérale américaine, la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne devraient toutes se réunir alors que l'attention des investisseurs se détourne de la force motrice de Covid-19 de la semaine dernière aux politiques monétaires .

Le marché boursier américain a clôturé en hausse vendredi, le S&P 500 enregistrant sa meilleure performance hebdomadaire depuis février. Dans l'ensemble, les principaux indices ont augmenté d'environ 4 %. Pendant ce temps, malgré une fin de semaine en baisse, les actions européennes ont affiché en moyenne 3,1% de gains pour la semaine pour afficher les meilleurs rendements hebdomadaires depuis mars.

Pour la semaine à venir, l'attention des investisseurs ne se concentrera pas uniquement sur la situation de la variante Omicron. Au contraire, l'accent sera mis sur les détails critiques entourant les politiques monétaires de trois banques centrales – la Réserve fédérale américaine, la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne.

Les grandes décisions de la banque centrale cette semaine

Cette semaine, la Réserve fédérale américaine tiendra sa dernière réunion de politique monétaire de l'année. La réunion de deux jours a lieu les 14 et 15 décembre et se termine par une déclaration des membres du Federal Open Market Committee (FOMC) le 15 décembre.

Le marché s'attend à ce que la Fed signale une réduction plus rapide des obligations et un potentiel de hausse des taux d'intérêt d'ici le deuxième trimestre 2022.

Au Royaume-Uni, l'accent sera mis sur la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt jeudi 16 décembre. Alors que le sentiment des investisseurs pour une hausse plus tôt dans le mois était élevé, l'échec de la BoE a assombri les perspectives, et les chances que la banque centrale relève les taux sont susceptibles d'être affectées par l'impact croissant de la nouvelle variante.

La Banque centrale européenne (BCE) tiendra sa réunion mercredi et jeudi. On s'attend à ce que l'annonce de la politique de la BCE signale les plans de la banque centrale de la zone euro avec le programme d'achat d'urgence en cas de pandémie (PEPP).

Les principales décisions politiques des banques centrales aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l'UE surviennent à un moment où les actions ont traditionnellement commencé leur rallye du Père Noël. Il suit également les données d'inflation aux États-Unis de la semaine dernière, qui ont augmenté à son taux le plus élevé en 39 ans, le pic de 6,8 % en glissement annuel en novembre étant le plus rapide enregistré depuis 1982.

Mais les marchés à la hausse malgré les données sur l'inflation pourraient suggérer que les investisseurs sont désormais plus intéressés par les décisions de politique monétaire alors que les gouvernements cherchent à mettre les économies sur la voie de la reprise.