Le Stoxx 600 et le FTSE 100 sont en baisse en raison des inquiétudes liées à la pandémie.

Jim Cramer de CNBC dit qu'il n'est pas temps de vendre des actions.

La livre turque s'effondre face au dollar et à l'euro.

Les actions européennes ont ouvert en hausse mardi après un lundi tumultueux, mais subissent une pression accrue alors que les inquiétudes concernant une nouvelle vague d'infections au Covid-19 frappent la zone euro.

Lundi, l'Allemagne a averti ses citoyens que seule une augmentation de la vaccination aiderait à endiguer la nouvelle vague d'infections, quelques jours après que l'Autriche est devenue le premier pays de l'UE à annoncer un confinement national de 20 jours.

L'indice paneuropéen Stoxx 600 était en baisse de 1% vers 11h00 GMT, la plupart des pertes étant principalement imputables au secteur technologique. Ailleurs, le FTSE 100 britannique se tenait juste au-dessus de la clôture de lundi à 7249 et en baisse de 0,1% tandis que le DAX allemand était en baisse de 0,72%%.

La vente de panique est maintenant une grosse erreur – Jim Cramer

Jim Cramer de CNBC a averti que les investisseurs pourraient commettre une énorme erreur s'ils paniquent en vendant des actions juste à cause de la flambée des cas de Covid-19.

Cramer dit que ces investisseurs risquent d'être « laissés pour compte », et que les ventes massives en ce moment de la pandémie ne font qu'offrir des opportunités d'achat à d'autres. L'hôte de "Mad Money" a déclaré que le moment était peut-être venu d'acheter quelques-unes des principales actions qui ont récemment connu une tendance baissière.

Les perspectives d'inflation aux États-Unis et les hausses probables des taux d'intérêt ont également joué en faveur des baissiers alors que le président de la Fed, Jerome Powell, a obtenu l'assentiment du président Joe Biden pour un deuxième mandat de 4 ans. En Europe, la hausse des prix pourrait s'avérer un frein au sentiment.

Comme indiqué ci-dessus, Cramer est optimiste à Wall Street et pense qu'il existe des entreprises dont la saison des bénéfices a dépassé les estimations, mais leurs actions se sont en quelque sorte vendues. Ces actions ont des fondamentaux solides et offrent une opportunité décente de réaliser de gros gains après 2021.

Il décrit la banque d'investissement Morgan Stanley, l'assureur-maladie Centene, le géant pharmaceutique Johnson & Johnson et la société de logistique UPS parmi les actions à surveiller.

La livre turque plonge

Mardi, la livre turque a chuté à son plus bas niveau par rapport au dollar, la devise ayant connu une liquidation catalysée par un sentiment négatif à l'égard de l'économie turque.

La livre a touché un niveau plus bas de 12,8, bien en delà du support crucial à 11,00 pour un dollar après avoir chuté de plus de 12% ce mardi. La devise a également subi des pertes contre l'euro, atteignant un nouveau niveau plus bas historiquement de 13,8815 mardi matin.

Les données du marché montrent que la livre s'est dévaluée d'environ 20 % au cours de la semaine dernière, avec une performance depuis le début de l'année à -40%.

La vente massive de la devise fait suite aux commentaires du président Recep Tayyip Erdogan, qui est convaincu que la banque centrale est sur la bonne voie malgré une inflation plus élevée en Turquie.