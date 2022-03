Le Nasdaq a augmenté de près de 3% mardi alors que Wall Street a rebondi pour récupérer les pertes enregistrées lundi. Le Nasdaq, riche en technologies, a progressé de 2,9 %, tandis que le S&P 500 a gagné 2,2 % et le Dow Jones Industrial Average a ajouté 600 points, en gagnant 1,8 %.

The S&P 500 rose on Tuesday for its first gain in four days, as oil prices continued to drop further below $100 and a reading of wholesale inflation came in lighter than expected.

The Dow popped 1.82%.

The S&P 500 rose 2.15%.

The Nasdaq surged 2.92%. pic.twitter.com/1X9qm9yjfn

— CNBC (@CNBC) March 15, 2022