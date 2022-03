La guerre en Ukraine, la hausse de l'inflation et les craintes de nouvelles difficultés économiques ont érodé le sentiment des investisseurs et ont vu la plupart des indices clôturer à la baisse.

Les actions mondiales ont poursuivi leur tendance à la baisse mardi avec une nouvelle clôture négative pour les principaux indices.

L'indice des actions mondiales MSCI a chuté de 0,59 % alors que les investisseurs s'inquiétaient sur les marchés, les craintes de nouvelles douleurs anéantissant le peu d'optimisme qui avait fait son apparition plus tôt dans la journée. L'indice MSCI Monde a baissé de 7,8 % au cours du mois dernier.

Le Dow Jones Industrial Average a clôturé à -184,74 points, soit 0,56% de moins pour prolonger les pertes à 32 632,64. Ailleurs, le S&P 500 a perdu 0,72 % et le Nasdaq Composite a clôturé en baisse de 0,28 %.

Dans toute l'Europe, le Stoxx 600 a chuté de 0,51 % et le FTSE 100 n'a gagné que 0,07 %.

Mardi, le président américain Joe Biden a annoncé une interdiction des importations de pétrole et de gaz russes, intensifiant la pression sur Vladimir Poutine après son invasion de l'Ukraine à la fin du mois dernier.

Le Royaume-Uni a également pris une mesure similaire, notant dans une annonce qu'il commencerait à réduire les importations de pétrole et de produits connexes en provenance de Russie. On s'attend à ce que la Grande-Bretagne ait progressivement supprimé toutes les importations de pétrole liées à la Russie d'ici la fin de l'année.

Alors que les mesures américaines et britanniques sont importantes, un analyste des risques géopolitiques a déclaré à Reuters que le plus gros coup porté à la Russie serait une interdiction par l'UE.

L'analyste a noté que l'Europe a une "dépendance relativement élevée vis-à-vis de l'approvisionnement énergétique de la Russie", et une interdiction totale du bloc serait synonyme de catastrophe économique pour le pays.

Mais comme l'a noté le président Biden, les décisions n'ont pas de coûts, car les prix de l'énergie montent en flèche et les consommateurs ordinaires ressentent la douleur à la pompe.

This decision today is not without costs here at home. Putin’s war is already hurting American families at the pump — and this will drive up costs further.

So, I will take every step we can to minimize Putin’s price hike here at home.

— President Biden (@POTUS) March 8, 2022