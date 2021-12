Les actions américaines ont affiché des gains pour la troisième journée consécutive, tandis que les rendements du Trésor ont augmenté au-dessus de 1,5% pour la première fois en une semaine.

Wall Street a légèrement augmenté mercredi alors que les investisseurs ont réagi aux nouvelles liées à Omicron, ajoutant aux gains de mardi.

Le S&P 500 a gagné 14 points pour clôturer en hausse de 0,3% alors que l'indice de référence envisageait une nouvelle clôture record. La même perspective se reflète dans les transactions sur le Dow Jones Industrial Average, qui a grimpé de 35 points de base ou 0,1%, et le Nasdaq Composite, qui a ajouté 100 points de base, ou 0,64%.

C'était après que les marchés européens ont clôturé en baisse. L'indice paneuropéen Stoxx 600 a baissé de 0,5%, le FTSE 100 britannique et le DAX allemand ont clôturé respectivement de 0,04% et 0,8% tandis que le CAC 40 français a baissé de 0,7%. Les marchés devraient ouvrir dans le rouge jeudi, même si une certaine volatilité pourrait voir un renversement plus large.

Les actions américaines envisagent une quatrième journée de hausse, une séquence de victoires qui pourrait voir le sentiment changer considérablement alors que le marché se dirige vers la seconde moitié de décembre, historiquement connu pour le soi-disant rallye du Père Noël.

Cependant, le sentiment est largement mitigé car les investisseurs ingèrent des nouvelles sur la variante Omicron et signalent que deux autres injections de vaccin pourraient suffire.

Rendement supérieur

Sur le marché des rendements, de nouveaux gains ont poussé les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans au-dessus de 1,5 %. Cela signifie que l'instrument de dette a enregistré trois jours consécutifs de gains.

L'intérêt pour les bons du Trésor américain à 10 ans a bondi de 4,8 points de base et a dépassé le seuil pour la première fois en une semaine. Les gains se sont établis à 1,528% à la clôture.

Les gains surviennent après la fin de la liquidation du marché de la semaine dernière, le T-note à 10 ans ayant connu sa plus forte baisse hebdomadaire en près de 18 mois.

Le stratège de Wisdom Tree, Kevin Flagan, a déclaré jeudi à Reuters que les rendements du Trésor devraient encore augmenter si de nouveaux développements aident à atténuer les inquiétudes concernant Omicron.

Sous la surveillance des investisseurs cette semaine, nous avons les données sur l'inflation des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis pour novembre, qui sont publiées vendredi. Avec des données d'octobre montrant le pic d'inflation le plus rapide depuis plus de 30 ans à 6,2%, les prévisions de chiffres plus élevés pourraient voir une diminution plus rapide de la part de la Fed