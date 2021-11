Le Dow Jones a baissé de 0,3%, le S&P a oscillé à -0,1%, le Nasdaq à -0,11%.

Les minutes de la Fed du 2-3 novembre sont publiées aujourd'hui.

Les actions technologiques semblent rebondir après la liquidation de mardi.

Les indices de Wall Street sont en baisse mercredi en début d'après-midi alors que les investisseurs attendent la publication des minutes de la Fed des réunions tenues les 2 et 3 novembre.

Le Dow Jones Industrial Average est en baisse de 0,3% alors que le S&P 500 plane juste dans le rouge à 4 687,35, soit 0,1% de moins. Le Nasdaq a ajouté 16 points, soit 0,1% bien que plusieurs valeurs restent faibles.

En regardant le S&P 500, il y a des gains pour HP Inc (9%), Deere & Co (6%), et ETSY Inc (5%). Les pertes d'hier ont maintenu les actions Gap Inc et Autodesk Inc dans le rouge, toutes deux en baisse à deux chiffres à 22% et 18% respectivement. Les actions de Best Buy sont également en baisse, changeant actuellement de mains 2,2% de moins que le prix d'ouverture.

Les marchés cherchent à augmenter, car le sentiment pesé par les données sur l'économie américaine continue de gêner les investisseurs. Mercredi, les données ont montré que l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) de base a augmenté de 4,1% en glissement annuel en octobre, mais le PIB a été révisé à la hausse à 2,1% alors même qu'il a raté les estimations du troisième trimestre de 2,2%.

Le plan de la Fed était de réduire son programme d'achat d'obligations, en réduisant les dépenses par rapport au trou de 120 milliards de dollars par mois, et les détails de ces mesures devraient s'avérer essentiels pour les investisseurs. Cela survient également après que le président de la Fed, Jerome Powell, a été choisi pour un deuxième mandat de quatre ans à la tête de la banque centrale, un scénario qui a vu les actions technologiques chuter alors que le marché réagissait au potentiel de hausse des intérêts plus tôt que prévu.

Advanced Micro Devices (AMD), Xilinx (XLNX), Fiserv (FISV) et Nvidia Corp (NVDA) sont tous en hausse de plus de 2% sur la journée, tandis que les actions de Tesla Inc (TSLA.O) sont en hausse de 1,2% selon les investisseurs. pour inverser les pertes récentes malgré un autre déchargement par le PDG de la société, Elon Musk.

À l'autre extrémité de l'index ; Les actions d'Autodesk Inc (ADSK) sont en baisse de 18% pour mettre en évidence les faiblesses plus larges du Nasdaq Composite.

Pendant ce temps, l'or au comptant est en hausse de 0,2% à 1 787,41 $ l'once en 1640 alors que les investisseurs se tournent vers le métal précieux au milieu de l'avertissement de l'Allemagne d'un éventuel confinement à l'échelle nationale.