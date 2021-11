L'espace métavers a attiré énormément l'attention des investisseurs, et Morgan Stanley pense que Facebook (maintenant connu sous le nom de Meta) est la meilleure action pour s'exposer au secteur en croissance.

L'espace des crypto-monnaies a connu de nombreuses tendances au cours des dernières années. De la montée des offres initiales de pièces (ICO) à l'émergence récente des secteurs de la finance décentralisée (DeFi) et des jetons non fongibles (NFT).

La dernière tendance est le métaverse, qui a attiré une attention considérable depuis que le géant des médias sociaux Facebook a changé son nom à Meta. Selon la principale banque d'investissement Morgan Stanley, Facebook est la meilleure action pour s'exposer au métaverse.

Le rapport de l'analyste en chef des actions Brian Nowak a souligné que Meta est le moyen le plus évident d'investir dans l'espace. L'analyste de Morgan Stanley a déclaré que tout succès de l'entreprise dans la construction et la monétisation du métaverse est un avantage et contribuera d'avantage à la croissance de Facebook au cours des prochaines années.

En plus de Facebook, l'analyste a ajouté qu'il favorisait quelques autres sociétés pour s'exposer à l'espace métavers. Ces sociétés comprennent ; Roblox, Alphabet, Snap (surpoids) et Unity Software. Le rapport a ajouté que;

"Les utilisateurs quotidiens américains dépensent déjà l'équivalent total de 11 milliards de dollars de jours par an à consommer des médias numériques, qui sont considérés comme des heures de métaverse à capturer."

Morgan Stanley pense que l'espace métavers a beaucoup de potentiel, mais les opportunités de revenus dans ce secteur seront plus petites et se produiront sur le long terme. L'analyste a ajouté que;

"Le principal défi ici est que l'environnement réglementaire à long terme incertain autour de la crypto crée plus d'incertitude quant à l'ampleur de cette opportunité de monétisation."

Facebook reste le plus grand acteur dans l'espace métavers et devrait faire des mouvements massifs dans les sections logicielles et matérielles de l'industrie. Certains protocoles axés sur la cryptographie, notamment Sandbox et Decentraland, se sont également ralliés massivement grâce à l'adoption croissante du métaverse.