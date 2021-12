Prévisions de prix du Nikkei 225 après consolidation en 2021

Nikkei 225 consolidé en 2021, incapable de tenir au-dessus de 30 000 points. Tandis qu'en dessous, le biais est baissier.

L'indice S&P 500 s'est redressé cette semaine et a réussi à clôturer à un niveau record pour la 69e fois en 2021. Bien que le rallye soit tout simplement impressionnant, il n'a pas été suivi par tous les indices boursiers du monde développé. Par exemple, l'indice Nikkei 225 n'a pas pu se redresser. Au lieu de cela, il s'est consolidé tout au long de l'année, incapable de se maintenir au-dessus de la zone clé des 30 000 points.

L'image technique du Nikkei 225 semble baissière alors qu'elle est inférieure à 30 000 points

Le graphique ci-dessus montre les performances du Nikkei 225 au cours des cinq dernières années. De gauche à droite, la zone de 24 000 a fourni une résistance de 2018 à 2020, lorsque l'indice a diminué alors que le COVID-19 s'emparait de l'économie mondiale.

Alors que les banques centrales et les gouvernements fournissaient des stimulants monétaires et financiers, le Nikkei 225 s'est redressé et a surmonté la résistance. Le rallye s'est poursuivi jusqu'aux 30 000, mais à ce stade, l'image technique montre un retournement baissier potentiel.

Premièrement, l'indice a fait un double top au-dessus de 30 000. Bien qu'il soit trop tôt pour que cela soit confirmé, les ours tenteront de le faire baisser à moins que le marché n'atteigne un nouveau sommet.

Deuxièmement, aux niveaux actuels, nous voyons un triangle qui peut agir comme un modèle d'inversion. Une clôture quotidienne en dessous de 28 000 devrait apporter plus de faiblesse, et le prochain niveau de support se situe à la résistance précédente dans la zone des 24 000.

La BOJ maintient le statu quo

Contrairement à d'autres régions du monde, comme les États-Unis ou la zone euro, l'inflation au Japon reste faible. Par exemple, en octobre dernier, il a atteint 0,1% en glissement annuel. En d'autres termes, l'inflation hors prix de l'énergie a été contenue et les politiques accommodantes sont donc toujours justifiées.

En d'autres termes, la Banque du Japon reste accommodante, mais elle l'a été aussi cette année. Par conséquent, les mesures accommodantes n'impliquent pas nécessairement des conditions haussières.

La demande intérieure va rester résiliente

La demande intérieure pourrait alimenter une forte croissance économique au cours de l'année à venir. Après la fin de l'état d'urgence, l'indice de consommation mesuré par la Banque du Japon a bondi de 4,3% sur le mois. Les services et les biens durables se sont redressés rapidement, et les perspectives d'emploi se sont également améliorées.

Mais la grande question est de savoir si la reprise peut être soutenue en 2022. Toute nouvelle sur le front de la pandémie est suffisante pour modifier le sentiment des consommateurs et déclencher une réaction du marché sans risque.