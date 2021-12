Nornickel (OTCMKTS:NILSY) annonce des plans pour moderniser les actifs de l'entreprise en investissant plusieurs milliards de dollars en quelques années. Elle prévoit d'augmenter son programme de dépenses en capital de 5 milliards de dollars.

Nornickel est une société minière et métallurgique diversifiée opérant dans le monde entier. Elle extrait et affine les minerais et les minéraux non métalliques et produit du cuivre, du platine, du cobalt ou du soufre, entre autres, et c'est le plus grand producteur mondial de nickel et de palladium de haute qualité.

La société opère avec une marge bénéficiaire brute de 72,36 %, supérieure à la médiane du secteur de 137,21 %, et ses revenus ont augmenté de 27,14 % au cours des douze derniers mois.

Plus tôt dans la journée, il a annoncé l'expansion de son programme de dépenses en capital de 5 milliards de dollars par rapport à l'estimation précédente. L'investissement supplémentaire sera consacré à la modernisation des actifs énergétiques et de production et à des investissements en réponse à la demande croissante de métaux verts tels que le cuivre et le cobalt.

Nornickel modernise et étend ses actifs énergétiques et de production

La société exploite des gisements de métaux complexes autour de la ville polaire de Norilsk, et une partie des investissements supplémentaires annoncés aujourd'hui est destinée à la modernisation de ses installations. Une autre partie de l'investissement nouvellement annoncé va au renforcement de sa capacité logistique dans l'Arctique pour augmenter le chiffre d'affaires du fret dans les ports de l'Arctique. L'objectif est d'augmenter le chiffre d'affaires fret de 50 %.

De plus, l'entreprise prévoit une nouvelle usine de traitement à Norilsk, l'extension d'une usine métallurgique, ainsi qu'une nouvelle usine de production de cuivre.

Dans l'ensemble, les investissements nouvellement annoncés visent à rapprocher l'entreprise de ses politiques vertes et à augmenter ses revenus dans les années à venir. Nornickel est en hausse de 2,32 % aujourd'hui en réponse aux nouveaux plans d'investissement de la société.