Nouveau GPU phare de NVIDIA – Où acheter des actions NVIDIA ?

NVIDIA (NASDAQ:NVDA) lance le nouveau GEFORCE RTX 3080 TI. Est-ce que cela va changer la donne pour le cours de l’action NVIDIA ?

NVIDIA est-il un bon achat en juin 2021 ?

Voici quelques raisons d’acheter des actions NVIDIA. Tout d’abord, il s’agit d’une société qui verse des dividendes. Bien qu’elle n’ait pas augmenté son dividende au cours des deux dernières années, NVIDIA a compensé la stagnation de la croissance de son dividende par une excellente performance du cours de l’action. Le cours de l’action NVDIA a augmenté de 90,12% au cours des douze derniers mois et de 28,52% depuis le début de l’année.

Deuxièmement, les goulets d’étranglement dans l’industrie des semi-conducteurs devraient se poursuivre pendant un certain temps encore. La pandémie de COVID-19 a provoqué des goulets d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement de nombreuses industries, mais la crise semble plus aiguë dans l’industrie des semi-conducteurs en raison de la forte concentration dans certaines zones géographiques. Le lancement de nouveaux produits dans ces conditions défavorables est de bon augure pour l’action NVIDIA.

Enfin, NVIDIA a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 63,49 % par an, soit près de huit fois la médiane du secteur. De plus, elle a facilement battu les estimations trimestrielles du BPA dans le passé, une tendance qui devrait se poursuivre.

Où puis-je acheter des actions NVIDIA (NASDAQ:NVDA) ?

eToro

eToro est l’un des principaux courtiers en ligne du secteur avec une proposition unique pour ses traders et investisseurs – l’investissement boursier sans commission. De cette façon, les traders obtiennent exactement ce pour quoi ils paient, car aucun frais de courtage ne sera facturé lors de l’ouverture ou de la fermeture de positions, sauf en cas de vente à découvert ou de trading à effet de levier. eToro facilite l’investissement dans les marques que vous aimez.

Acheter NVIDIA avec eToro >

Capital

Capital est un courtier en ligne régulateur respecté pour ses normes élevées de confidentialité et de sécurité. Il offre un accès aux marchés financiers internationaux et est une entité réglementée par la FCA et la CySEC.

Acheter NVIDIA avec Capital >

Qu’est-ce que NVIDIA ?

NVIDIA est l’une des principales entreprises de l’industrie des semi-conducteurs. Elle exploite deux segments dans le secteur des technologies de l’information : les graphiques et l’informatique & réseaux. La récente pénurie de semi-conducteurs s’est emparée de la production et a provoqué des goulots d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement partout dans le monde, entraînant une flambée des prix des puces, au profit de NVIDIA.

Le siège social de NVIDIA est situé à Santa Clara, en Californie. Fondée en 1993, elle emploie près de 20 000 personnes.