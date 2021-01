Calendrier économique Une idée fausse très répandue parmi les acteurs du marché des devises dit qu’il n’existe qu’une seule monnaie de réserve mondiale – le dollar américain. S’il est vrai que le billet vert est la monnaie de réserve mondiale, cela ne signifie pas qu’il est le seul. Cela signifie simplement qu’il est le dominant.

Quelle est la monnaie de réserve mondiale, et quelles autres monnaies sont également utilisées par les pays étrangers pour conserver leurs réserves de change ? Un pays a-t-il le privilège que sa monnaie ait le statut de monnaie de réserve mondiale ?

L’euro peut-il remettre en cause le rôle du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale ?

Aussi appelée « monnaie d’ancrage », la monnaie de réserve mondiale est une monnaie étrangère que les banques nationales et autres institutions financières détenaient comme réserves de change. Le graphique ci-dessus montre qu’il existe de nombreuses autres monnaies de réserve en plus du dollar américain, l’euro arrivant en deuxième position, loin derrière. Le soi-disant « privilège exorbitant » d’avoir le statut de monnaie de réserve mondiale signifie que le pays (c’est-à-dire les États-Unis) n’aura pas de problème de balance des paiements car il peut littéralement importer des marchandises dans sa propre monnaie. Toutefois, de nombreux économistes considèrent cela comme un fardeau plutôt qu’un privilège.

Pour en revenir au tableau ci-dessus, l’euro peut-il remettre en cause le statut du dollar américain ? Après tout, l’euro semble être le seul concurrent.

La réponse est qu’il pourrait le faire. Avec la nouvelle émission de dette souveraine en réponse à la pandémie de coronavirus, il y a soudain un rival pour le marché du Trésor américain. Faisons un peu de calcul. Le programme SURE (Support to Mitigate Unemployment Risk in an Emergency) et la prochaine génération de programmes de l’UE représentent environ 850 milliards d’euros. Si nous ajoutons ici les programmes d’aide à la balance des paiements, nous avons environ un millier de milliards d’euros. En plus de cela, nous avons les grands émetteurs de dette souveraine en Europe, à savoir l’Allemagne, la France, l’Italie ou l’Espagne, mais aussi les émetteurs supranationaux (par exemple, la BEI – Banque européenne d’investissement et le MES – Mécanisme européen de stabilité).

Pour une fois, le Trésor américain fait face à une concurrence massive sous la forme d’un rival inattendu. L’émission d’une dette commune a longtemps été considérée comme l’une des dernières étapes pour achever l’union en Europe, mais elle a trouvé de nombreux opposants au fil du temps. Il s’est avéré qu’une pandémie était nécessaire pour dissiper les craintes.

Dans le macro-pays, les choses ne se font pas du jour au lendemain. Par conséquent, le dollar restera dominant, mais l’écart (c’est-à-dire la distance entre 60 % et 20 % entre le dollar américain et l’euro sur le graphique ci-dessus) est appelé à se réduire dans les années à venir. Reste à savoir de combien il sera réduit.