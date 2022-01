Quatre actions immobilières à acheter pour se protéger contre l'inflation et gagner un revenu de dividendes : Simon Properties Group, Realty Income Corporation, Regency Centers Corporation et National Retail Properties.

L'immobilier fait partie des investissements alternatifs, et c'est un secteur qui offre aux investisseurs une couverture contre l'inflation. À une époque où l'inflation atteint des sommets depuis des décennies et où la banque centrale se prépare à resserrer les conditions monétaires, l'exposition à l'immobilier aide le portefeuille à faire face à la hausse des prix.

On peut investir directement dans l'immobilier en achetant un ou plusieurs biens. Cependant, le moyen le plus simple pour l'investisseur de détail avec peu de capital est de détenir des actions dans des sociétés immobilières cotées en bourse.

Voici quatre actions à acheter pour s'exposer au secteur immobilier : Simon Properties Group, Realty Income Corporation, Regency Centers Corporation et National Retail Properties.

Groupe Immobilier Simon

Simon Properties Group (NYSE : SPG) est l'une des plus grandes sociétés immobilières au monde. Il fonctionne comme une fiducie de placement immobilier, ou FPI, et distribue donc la majeure partie de ses revenus aux actionnaires sous forme de dividendes.

La société verse un dividende élevé – le rendement du dividende à terme est de 4,81 % et le taux de distribution est de 61,03 %. Au cours des douze derniers mois, le cours de l'action est en hausse de +60,34%, les investisseurs se mettant à l'abri de la hausse des prix des biens et services.

Société de revenu immobilier

Realty Income Corporation (NYSE:O) est une société immobilière de San Diego, en Californie, et membre de l'indice S&P 500 Dividend Aristocrats. Elle possède des milliers de biens immobiliers et génère ses flux de trésorerie à partir de baux à long terme.

Le ratio de distribution des dividendes de la société est de 86,37 % et elle a un historique de 25 ans de croissance des dividendes. En plus de cela, le cours de l'action a augmenté de +21,79% au cours des douze derniers mois.

Société des centres de régence

Regency Centers Corporation (NASDAQ : REG) développe et exploite des centres commerciaux. Le cours de l'action a augmenté de +55,35 % au cours des douze derniers mois et la société verse un dividende trimestriel. Le taux de distribution des dividendes est de 63,05 % et le taux de croissance des dividendes sur cinq ans est de 3,8 %.

Propriétés commerciales nationales

National Retail Properties (NYSE : NNN) est une société immobilière américaine d'Orlando, en Floride, qui investit dans des propriétés immobilières haut de gamme à travers l'Amérique.

Le cours de l'action a augmenté de +14,98 % au cours des douze derniers mois et, au prix actuel du marché, la capitalisation boursière de la société dépasse les 8 milliards de dollars. De plus, le ratio de distribution des dividendes est l'un des plus élevés de l'industrie, tout comme le rendement du dividende à terme de 4,70 %.