Le cours de l’action Toyota a augmenté de 38,5 % au cours des douze derniers mois.

Toyota Motor Corporation (TM) est un constructeur automobile qui vend ses produits dans le monde entier. L’un des leaders de son secteur, Toyota construit et vend des véhicules de tourisme tels que des voitures hybrides (p. ex. Prius, Camry, Crown, Corolla), des véhicules à pile à combustible (p. ex. Mira, Sora) et des véhicules à moteur classique (p. ex. Yaris, Roomy, Vios).

Comme la plupart des constructeurs automobiles, elle possède également une division de services financiers. Elle s’occupe du financement et du crédit-bail au détail, de l’assurance et du financement en gros.

La société est cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le ticker TM et emploie plus de 360 000 personnes dans le monde. Le siège social de Toyota est situé au Japon.

Où puis-je acheter des actions Toyota (TM) ?

eToro

eToro est l’un des principaux noms du secteur du trading en ligne. Il propose une large gamme de produits et de services qui donnent aux traders la possibilité de s’exposer à divers actifs financiers. En proposant la plupart de ses produits sous la forme d’un CFD (contrat sur différence), eToro est en mesure de fournir aux investisseurs un accès aux actions Toyota avec les commissions les plus basses possibles.

S’inscrire ici

Plus500

Plus500 a acquis la réputation d’être l’un des courtiers les plus populaires parmi les traders particuliers. Sponsor officiel de l’Atletico Madrid, l’un des principaux clubs de football d’Espagne, Plus500 donne accès à plus de 2 000 instruments sur différents marchés tels que les commodities, les options, le Forex ou les actions, pour n’en citer que quelques-uns. Pour ceux qui souhaitent acheter des actions Toyota, l’offre de Plus500 est optimisée pour les besoins du trader particulier.

Les ventes de Toyota ont bondi de 182 % en avril

Ce mois-ci, Toyota a présenté ses résultats pour l’exercice 2021. Les ventes américaines ont bondi de 182,6 % en avril, bien plus que ce que les analystes avaient prévu, tandis que les ventes à valeur actuelle ajustée ont augmenté de plus de 500 %. De plus, les immatriculations européennes de voitures particulières ont également été publiées ce mois-ci, révélant une position forte pour Toyota, en hausse de 244% en avril.

En outre, les prévisions de Toyota semblent prometteuses. L’entreprise prévoit une augmentation de 10,2 % du chiffre d’affaires pour l’exercice 2022 par rapport à l’exercice 2021, une hausse de 13,8 % du résultat d’exploitation sur la même période et une augmentation de 6,1 % du résultat avant impôts.

Toyota offre un excellent moyen de diversifier son exposition aux véhicules électriques uniquement, tout en ayant un ancrage solide dans l’industrie automobile mondiale. La majeure partie de la hausse des ventes est due à l’augmentation des prix, d’où une augmentation des marges de l’entreprise, alors que les craintes d’inflation augmentent dans le monde entier.