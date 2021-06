Alfi Inc. est une plateforme SaaS d’intelligence artificielle pour entreprises, basée aux États-Unis.

Alfi, la plateforme SAAS d’intelligence artificielle basée aux États-Unis, a vu le cours de son action augmenter de plus de 100 %.

Cette hausse du cours de l’action est une réaction à la nouvelle selon laquelle Alfi va fournir des tablettes aux chauffeurs d’Uber et de Lyft.

All Niter, qui exécutera la commande, a accepté d’expédier les 10 000 premières tablettes numériques. Les tablettes seront distribuées à partir d’un centre situé à Miami, en Floride, où la chaîne d’approvisionnement d’Alfi sera entièrement intégrée.

Où puis-je acheter des actions Alfi ?

CedarFX

eToro

eToro est une plate-forme d'investissement multi-actifs avec plus de 2000 actifs, y compris FX, actions, ETF, indices et matières premières. Les utilisateurs d'eToro peuvent se connecter, apprendre et copier ou se faire copier par d'autres utilisateurs.

Devrais-je acheter l’action Alfi dès maintenant ?

Alfi prévoit une expansion plus importante à l’avenir, c’est donc le bon moment pour commencer à acheter des actions.

Florentino Diaz, chef de produit chez Alfi, s’est exprimé sur la nouvelle :

« Ce n’est que le début. Nous allons déployer dans toutes les grandes villes des États-Unis. Il n’y a pas d’autre choix lorsqu’il s’agit de cibler avec précision une marque et d’obtenir des données réelles. Personne ne fait cela tout en respectant la confidentialité. »

« Nous avons une opération massive qui se déroule aujourd’hui à Miami avec des centaines de Ubers et Lyfts qui installent des tablettes Alfi. C’est un événement épique qui marque le début de notre déploiement à l’échelle nationale. Ce qui est le plus gratifiant, c’est que nous pouvons aider les conducteurs de covoiturage à augmenter leurs revenus et contribuer à créer des opportunités d’emploi avec des programmes de sensibilisation communautaires pour les étudiants. »