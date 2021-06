Fortescue Metals (ASX:FMG) rebondit depuis ses plus bas niveaux, les investisseurs étant attirés par un bon rendement des dividendes.

Fortescue Metals est impliqué dans l’exploration, le traitement et la vente de minerai de fer en Australie. Elle est également engagée dans l’exploration de gisements d’or et de cuivre, opérant sur différents continents avec des activités en Chine, en Équateur ou en Argentine.

Fortescue Metals, dont le siège est à Perth, en Australie, est l’une des entreprises qui a le plus profité de la récente flambée des commodities. Les prix des commodities ont connu l’un des meilleurs débuts d’année de trading, alimenté par une demande croissante alors que la récession économique mondiale déclenchée par la pandémie de COVID-19 touche à sa fin.

Fortescue Metals : un rendement de dividende élevé

En tant que producteur de minerai de fer, Fortescue Metals dépend de la nature cyclique des prix des matières premières. Les commodities ayant connu un excellent début d’année de trading, la société conserve un rendement de dividende élevé et un ratio cours/bénéfices relativement faible par rapport à d’autres actions.

Fortescue Metals est l’une des actions les plus intéressantes à acheter en juin en raison de la croissance exponentielle de ses revenus et de la hausse des commodities. Le rendement élevé des dividendes est une raison supplémentaire de détenir cette action, car le récent repli semble terminé.

Enfin, la politique monétaire en Australie reste accommodante, comme l’a signalé la banque centrale aujourd’hui. En raison des mesures de contrôle de la courbe des taux et de la poursuite de la politique monétaire accommodante, les actions sont supportées à chaque baisse. Fortescue Metal est donc une valeur à acheter, compte tenu du dividende, des perspectives de croissance et de la politique monétaire en place.