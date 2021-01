Bitcoin connaît un début d’année exceptionnel. Il se maintient bien au-dessus des 30 000 $ et trouve des offres à chaque baisse.

À présent, même ceux qui n’ont pas encore entendu parler de Bitcoin ont soudain un intérêt. Pour les détenteurs à long terme ou les hoarders, comme ils s’appellent eux-mêmes, le récent rallye n’est que le début d’un nouveau voyage.

Le voyage vers les 300 000 $ et au-delà. Combien de temps cela prendra-t-il ? Pas très longtemps. Selon une étude qui examine l’évolution des prix après les précédents halvings, Bitcoin devrait atteindre 286 000 $ d’ici le 17 octobre 2021.

Ce n’est pas une faute de frappe !

Les détenteurs de bitcoins ont des objectifs beaucoup plus élevés

L’image ci-dessus montre un modèle prédictif basé sur ce que Bitcoin a fait après les halvings précédents. En projetant le modèle dans le futur et en examinant la croissance moyenne après les précédents halvings, on obtient des niveaux étonnants : 100 000 $ en avril de cette année, près de 400 000 $ en mai et 300 000 $ en octobre.

Avant d’être trop enthousiaste, regardez aussi le côté gauche du graphique. La zone bleu foncé représente la fourchette de croissance définie par les précédents halvings. En effet, cela signifie que pour que le modèle reste valable ou conserve sa capacité de prédiction, le prix de Bitcoin doit rester dans les fourchettes définies. Il peut être supérieur ou inférieur à la croissance moyenne, mais il doit rester à l’intérieur de la fourchette. Pour le 31 décembre 2020, le modèle suggérait une moyenne de 41 000 $ – Bitcoin l’a raté d’un fil.

Ces projections sont-elles irréalistes ? Qu’est-ce que Bitcoin, après tout ?

Certains disent que c’est l’avenir monétaire du monde. D’autres le comparent à la religion – il a un fondateur (c’est-à-dire Satoshi), des croyants (c’est-à-dire des hodleurs) – deux éléments essentiels. Et d’autres encore disent que Bitcoin n’est rien d’autre qu’une feuille de calcul Excel compliquée.

Quoi que Bitcoin soit, l’un des trois ou tous les trois, il fait une chose : il consomme d’énormes quantités d’électricité. Au rythme actuel, Bitcoin consomme plus d’électricité, suffisamment pour alimenter un pays de la taille du Pakistan, avec des centaines de millions d’habitants.

À vrai dire, Bitcoin peut atteindre 1 million de dollars. C’est ce qui se produit lorsque trop de gens courent après quelques coins. Mais si l’histoire nous apprend quelque chose, il y a certaines bulles que l’on peut vouloir étudier avant d’enchérir pour quelque chose qui, jusqu’à présent, n’a que peu ou pas d’utilité (par exemple, la tulipomanie).