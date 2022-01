La première semaine de 2022 commence par une rafale d'activité, notamment des données sur le travail, des rapports sur les revenus et le CES annuel, tous en jeu.

Les marchés s'ouvrent après le week-end du Nouvel An, après une année généralement excellente où la plupart des principaux indices ont enregistré de nouveaux sommets. Cependant, Omicron et les cas croissants de Covid-19 ainsi que l'inflation et les politiques monétaires de la banque centrale restent des préoccupations et des indicateurs clés. .

Les marchés asiatiques ont connu une ouverture mitigée, les actions du géant de l'immobilier en difficulté Evergrande auraient été suspendues alors que la société s'apprête à publier des "informations privilégiées".

Pendant ce temps, les marchés européens cherchent à ouvrir en hausse, bien que la session de lundi pourrait voir des échanges amincis alors que les commerçants reviennent des vacances. Le DAX allemand était supérieur de 0,2 % ; tandis que le CAC 40 français a grimpé de 0,8% alors que les échanges se sont redressés par rapport à la clôture plus élevée de l'année dernière.

L'indice paneuropéen Stoxx 600 a toutefois peu évolué en début de séance ce lundi.

Alors que les marchés devraient augmenter ces premiers jours de l'année, voici ce qu'il faut surveiller cette semaine :

Publications de données

La semaine démarre avec de nombreuses données économiques, notamment le PMI manufacturier et les dépenses de construction prévues pour lundi.

Il y aura également des données sur les emplois de décembre, attendues plus tard dans la semaine, les investisseurs étant susceptibles d'être intéressés par les détails du compte rendu du FOMC de la réunion du 15 décembre. Le procès-verbal sera publié mercredi et l' attention des investisseurs se concentrera sur les décisions de la Réserve fédérale concernant les hausses des taux d'intérêt en 2022.

CES 2022

Cette semaine verra également le CES (salon de l'électronique grand public) se dérouler à Las Vegas, bien qu'avec une présence en personne et des expositions beaucoup plus réduites en raison d'une augmentation des cas de Covid-19.

Parmi les principaux sujets de discussion lors de l'événement de cette année, citons les véhicules électriques, les nouvelles tendances en matière de santé numérique, le sujet brûlant du métaverse et les nouvelles technologies d'affichage des géants de l'industrie Samsung et LG. La technologie des jetons non fongibles (NFT) figurera également en bonne place au CES 2022, avec un point culminant étant la discussion NFT du PDG de 11:11 Media Paris Hilton prévue mercredi.

Les grandes entreprises technologiques devraient figurer parmi les plates-formes mères de Facebook (FB), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) et Google d'Alphabet (GOOGL).

Chipmaker Advanced Micro Devices (AMD), dont l'acquisition de Xilinx (XLNX) a été bloquée en décembre, figurera également au CES 2022. La société devrait lancer les derniers produits en matière de processeurs et de cartes graphiques.

Les investisseurs pourraient également être intéressés par des sociétés telles que General Motors (GM) et Abbott Labs (ABT), qui chercheront à exposer respectivement une camionnette électrique et une technologie de santé numérique.

Le CES 2022 se déroulera officiellement du 5 au 7 janvier.

Principaux gains cette semaine

Plusieurs entreprises devraient publier leurs résultats trimestriels cette semaine.

Smart Global Holdings (SGH) publiera son rapport sur les résultats du premier trimestre le mardi 4 janvier. Acuity annoncera ses résultats fiscaux du premier trimestre vendredi, avec un chiffre d'affaires et un BPA attendus en forte hausse.

Simply Good Foods (SMPL) devrait publier ses résultats du premier trimestre le 5 janvier. Les estimations consensuelles voient le fabricant d'aliments nutritionnels augmenter de 15 % à 265 $, tandis que les bénéfices par action devraient bondir de 17 % à 0,34 $ par action.

Walgreens Boots Alliance (WBA) publie ses résultats du premier trimestre le 6 janvier, le même jour que Bed Bath and Beyond (BBBY) annonce également ses résultats du troisième trimestre. Les deux sociétés publient les rapports sur les bénéfices avant l'ouverture des marchés.

Jefferies Financial Group (JEF) publie également ses résultats cette semaine, tout comme MillerKnoll (MLKN) et Mullen Automotive Inc. (MULN).