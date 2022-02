Les actions de PayPal ont chuté de plus de 25% mercredi en raison des préoccupations liées à l'inflation révélées par les chefs d'entreprise, selon la transcription de Fool.com de la conférence téléphonique.

Les résultats du quatrième trimestre ont été mitigés, avec des bénéfices manquants et des revenus dépassant les attentes. Le chiffre d'affaires a augmenté de 18 % à 25,4 milliards de dollars, mais le BPA s'est établi à 1,11 $ contre 1,12 $ attendu. Le flux de trésorerie disponible annuel de PayPal était de 5,4 milliards de dollars.

Mais bien que l'entreprise ait atteint un volume historique de 1,25 billion de dollars en volume total de paiements (TPV), 2021 s'est avérée être une "année difficile" pour l'entreprise, a déclaré le président et chef de la direction Dan Schulman.

La migration d'eBay a eu un impact sur la croissance des revenus, a noté le PDG, ajoutant que d'autres facteurs exogènes ayant eu un impact sur les revenus du quatrième trimestre étaient les problèmes de chaîne d'approvisionnement et les problèmes d'inflation.

"Les pressions inflationnistes ont eu un impact sur les dépenses de certains segments de notre base d'utilisateurs. Les menaces croissantes des variantes COVID ont réduit les réservations de voyages et d'événements, et l'élimination des mesures de relance du gouvernement a également eu un impact », a-t-il expliqué.

Nos prévisions pour 2022 sont mesurées de manière appropriée, compte tenu des compétitions difficiles au premier semestre et d'un environnement macroéconomique imprévisible.

John Rainey, directeur financier et vice-président exécutif des opérations client mondiales de la société, a ajouté :

"L'impact d'omicron et l'effet des prix inflationnistes combinés au manque de relance ont un impact sur les dépenses et, par extension, sur notre activité."

Il a déclaré que les préoccupations inflationnistes se faisaient le plus sentir dans les cohortes à faible revenu, avec des retombées du quatrième trimestre au premier trimestre.

"2022 démarre maintenant plus lentement que prévu, et nous adoptons une position plus conservatrice sur l'année", a ajouté le directeur financier en tempérant les projections de revenus et de bénéfices.

PayPal s'attend à ce que ses revenus au cours des quatre prochains trimestres augmentent en moyenne de 15% à 17%. Cependant, si les problèmes mis en évidence persistent, l'entreprise pourrait se tourner vers le bas de cette fourchette.

"Nous avons un business incroyable, mais nous ne sommes pas à l'abri des aléas de l'économie", a-t-il conclu.