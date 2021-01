La paire EURUSD a été l’une des plus performantes en 2020 – elle est passée de moins de 1,07 à plus de 1,23 avec peu ou pas de correction. Qu’est-ce qui attend la paire de devises la plus populaire sur le tableau de bord des changes ?

L’année 2020 a été marquée par une rupture majeure d’un point de vue technique. Pour la première fois depuis des années, la paire EURUSD a rompu un canal baissier. Non seulement elle y est parvenue, mais elle a également testé à nouveau le bord supérieur du canal, validant ainsi la rupture.

Quels sont les niveaux qui comptent pour les bulls ?

Depuis le mois d’avril de l’année dernière, l’avance de l’EURUSD a été verticale. À l’exception de septembre et octobre, où elle s’est corrigée, la paire a évolué en ligne droite.

La définition d’une tendance baissière suppose une série de bas et de hauts plus bas. Tant que la série reste en place, le biais reste à la baisse. Cela étant dit, les bulls ne devraient pas encore se réjouir, malgré la rupture haussière de la paire EURUSD. La raison en est la série mentionnée ci-dessus – tant que la série reste en place, le biais reste à la baisse.

Par conséquent, un véritable sentiment haussier nécessite une rupture au-dessus du précédent plus haut inférieur. Plus précisément, seul un mouvement au-dessus de 1,25 scelle la rupture haussière, car c’est le moment où le marché atteint le précédent plus bas.

Que doit considérer les bears ?

Les bears ont été testés à l’extrême en 2020. Pour rester sur le côté court de la paire EURUSD sur un rallye aussi fort, il a fallu un gros compte et beaucoup de souffrance pour les bears. Cependant, l’espoir existe, tant que le rallye ne dépasse pas 1,25.

De plus, la correction des mois de septembre et octobre, suivie par le fort rallye de novembre et décembre, donne l’impression que la paire EURUSD pourrait former un modèle de tête et d’épaules dans ce contexte. Pour cela, le marché devrait inverser fortement le rallye des deux derniers mois de l’année précédente et consolider autour de 1,16. Si et quand cela se produira, les bears essaieront de pousser la paire en dessous du niveau de 1,16, ce qui pourrait servir de ligne de fuite pour le modèle.

Dans l’ensemble, c’est une année décisive pour l’EURUSD. D’une part, il y a une nouvelle administration américaine prête à prendre le pouvoir aux États-Unis. D’autre part, les deux banques centrales sont engagées dans un assouplissement monétaire massif. La perspective technique peut être celle qui offre un avantage concurrentiel aux traders.