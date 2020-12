Commençons par la conclusion : on prévoit une baisse généralisée du dollar américain en 2021. Ce n’est pas seulement le consensus des acteurs du marché, mais c’est aussi l’opinion de la grande majorité des personnes impliquées dans les marchés financiers.

Oui, c’est un consensus. Peut-il être si facile de simplement trader contre le billet vert et tout ce qui l’accompagne – or plus élevé, EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, et ainsi de suite ?

De toute évidence, ce n’est pas le cas. Même si le dollar est tendu à cette époque de l’année et le restera probablement, nous devrions avoir appris quelque chose dès 2020 – aucune année ne ressemble à l’autre, et les surprises ou les facteurs exogènes peuvent facilement changer les tendances.

Un consensus écrasant pour 2021

Comme mentionné précédemment, l’élément clé pour le marché des changes en 2021 est un dollar faible. L’argument en faveur d’un dollar encore plus faible vient du fait qu’il perd ses principaux avantages en 2020 – rendement élevé et surperformance de la croissance économique américaine.

L’une des conséquences directes d’un dollar plus faible est une hausse du prix de l’or. Si nous prenons les taux d’intérêt à long terme américains comme référence, leur potentiel de baisse limité suggère que le prix de l’or pourrait donner une nouvelle chance d’atteindre un nouveau sommet historique.

Si l’on s’attend à ce que le dollar américain se déprécie, quelles sont les monnaies qui feront le contraire ? N’oubliez pas qu’un taux de change reflète la valeur d’une monnaie par rapport à une autre. En d’autres termes, si une monnaie s’apprécie, une autre doit faire le contraire.

Le yuan chinois est l’une des monnaies qui pourrait s’apprécier par rapport au dollar. Il existe un énorme écart de taux d’intérêt entre la Chine et les États-Unis et, à en juger par ce que la Fed a signalé hier, il est peu probable que cet écart soit comblé de sitôt.

Les devises des marchés émergents se porteront également bien dans un environnement dominé par un dollar moins cher. Cela est particulièrement vrai pour les monnaies des pays riches en pétrole qui bénéficieraient également de prix plus élevés du pétrole brut, étant donné qu’elles sont libellées en dollars.

Quelle que soit la manière dont nous inversons la situation, tout revient au dollar. Pourquoi ?

Pour dire les choses simplement, plus de 30 % de tous les dollars jamais créés sont apparus en 2020. La Fed a imprimé comme aucune autre banque centrale, car il est de son devoir de maintenir le système financier à flot. C’est la raison principale pour laquelle le consensus écrasant prévoit un dollar plus faible en 2021.

D’un autre côté, si peu de gens contestent le discours central, être à contre-courant peut être très payant.