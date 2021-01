S’il y a une chose que les traders remarquent au début de la nouvelle année de trading, c’est l’absence de gros titres sur le Brexit. L’une des négociations les plus difficiles de l’histoire s’est achevée sur un compromis entre les deux parties.

D’une part, l’Union européenne a perdu l’un de ses plus anciens alliés et amis – sans parler d’un énorme marché et d’une économie puissante. D’autre part, le Royaume-Uni a perdu l’accès au plus grand marché unique du monde. Aujourd’hui, pour se rendre dans l’Union européenne, il faut un visa. De plus, pour importer quelque chose d’un pays européen, il faut payer des droits de douane. Enfin…

Mais malgré tout, la vie continue. Les défis pour la Banque d’Angleterre et l’économie britannique ne font que commencer. 2020 a été une année difficile pour tous les pays en raison de la pandémie de coronavirus. Le Royaume-Uni a souffert encore plus à cause du divorce désordonné du Brexit. Le virus a donc laissé un énorme trou dans la production britannique. L’économie devrait se redresser en 2021 et 2022, mais tout dépend de la manière dont le virus est contenu et des efforts de vaccination.

Le support politique reste crucial

Les médias britanniques regorgent déjà d’articles sur les difficultés rencontrées par les entreprises après le Brexit. Par exemple, les entreprises qui exportaient auparavant vers l’Union européenne exigent désormais de leur contrepartie, le client européen, qu’elle remplisse des formulaires supplémentaires pour que l’exportation puisse être effectuée. Pourquoi un client européen ferait-il cela, alors qu’il pourrait simplement se détourner de l’entreprise britannique et importer d’un concurrent de l’Union européenne ? La qualité britannique – serait une réponse. Mais si c’était la qualité et non le prix que nous recherchions, alors pourquoi presque tous les produits sont-ils fabriqués en Chine ? C’est le coût, donc le prix final, qui prévaut.

Sans stimulation, l’économie britannique ne peut pas se suffire à elle-même. La Banque d’Angleterre devrait annoncer une nouvelle série de mesures d’assouplissement quantitatif (QE) cette année, et peut-être même déplacer le taux d’intérêt en territoire négatif.

Au deuxième trimestre de l’année précédente, le PIB du Royaume-Uni s’est contracté de 19,8 %, ce qui est l’une des pires baisses au monde. Il a rebondi au cours du trimestre suivant, avec une croissance de 15,5 %, mais la production globale est restée bien en deçà (attention !) du niveau de fin 2019, d’environ 10 %.

En d’autres termes, il y a un énorme vide à combler, et sans un nouveau stimulus de la part de la Banque d’Angleterre, le Royaume-Uni aura du mal à atteindre la croissance pré-pandémique. Plus sa politique restera accommodante, mieux ce sera.