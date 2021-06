Starbucks (NASDAQ:SBUX) est une société qui verse des dividendes et présente un potentiel de croissance à long terme. Elle a progressé de 44 % au cours des douze derniers mois et devrait bénéficier de la réouverture des économies.

Starbucks Corporation est active dans le secteur de la restauration, avec une présence mondiale. Elle opère en tant que distributeur, détaillant et torréfacteur de café dans le monde entier.

Elle a étendu ses activités par le biais de diverses marques dans différentes parties du monde, telles que Ethos, Seattle’s Best Coffee et Teavana. Elle exploite plus de 30 000 magasins et a été fondée en 1971. Starbucks Corporation a son siège social à Seattle, dans l’État de Washington, et emploie plus de 349 000 personnes dans le monde.

Où puis-je acheter des actions Starbucks (NASDAQ:SBUX) ?

eToro

eToro est l’un des leaders du secteur du trading en ligne, offrant une variété d’actifs financiers à trader et à investir. Avec une plateforme de trading social de pointe et la confiance de traders et d’investisseurs du monde entier, eToro est rapidement devenu le courtier de choix pour les traders particuliers comme pour les professionnels.

Acheter Starbucks avec eToro

Capital

Capital est un courtier en ligne pour particuliers qui offre 0% de commission et aucun frais caché à ses clients. Il s’efforce de maintenir des spreads à la pointe du marché et une exécution rapide des ordres et est apprécié pour sa large gamme de produits à trader – des actions individuelles et indices aux commodities et crypto-monnaies.

Acheter Starbucks avec Capital

Deux raisons d’acheter des actions Starbucks

Tout d’abord, Starbucks est un leader dans son segment, mais l’industrie des services a énormément souffert pendant la pandémie de COVID-19. Les gens étant contraints de passer plus de temps à l’intérieur sous confinement, Starbucks et l’industrie de la restauration en ont pris un coup.

Cependant, le monde développé commence à rouvrir ses portes, et la tendance devrait s’accélérer. Les gens étant prêts à passer plus de temps à l’extérieur pour se retrouver, Starbucks est prêt à faire un grand retour.

Deuxièmement, Starbucks est une entreprise qui verse des dividendes, avec un rendement de 1,89 %, supérieur à la médiane du secteur. Depuis 2010, Starbucks a constamment augmenté son dividende, ce qui constitue une incitation intéressante pour les investisseurs désireux d’acheter des actions Starbucks.